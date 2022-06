Cake DeFi potwierdza brak powiązania z Celsiusem

Wczorajszy komunikat prasowy od Cake DeFi był interesujący i skłonił mnie do refleksji. Informacja została wydana w następstwie krachu Celsius, platformy pożyczek kryptowalutowych, która zawiesiła wypłaty i może, ale nie musi, być całkowicie niewypłacalna. Informacja Cake DeFi pojawiła się w czasie kompletnego chaosu na rynkach, wywołanego przez krótki, ale potępiający poniższy tweet z Celsius.

.@CelsiusNetwork is pausing all withdrawals, Swap, and transfers between accounts. Acting in the interest of our community is our top priority. Our operations continue and we will continue to share information with the community. More here: https://t.co/CvjORUICs2 — Celsius (@CelsiusNetwork) June 13, 2022

Zakażenie

Zatytułowany „What Sets Us Apart From Our Competitors: Why Cake DeFi Is Built On Transparency”, post Cake DeFi potwierdza, że spirala Celsiusa nie zaszkodzi Cake. Przedstawia również różnice między tymi dwoma modelami. To mądre posunięcie firmy Cake, które moim zdaniem mogłoby być korzystne dla wielu firm.

Zaraźliwość katastrofy Celsiusa może być ogromna, a to wywoła strach u każdego inwestora kryptowalutowego, niezależnie od tego, z jakim protokołem lub tokenami ma do czynienia. Celsius posiadał środki klientów o wartości 12 mld USD i obecnie trzyma się (desperacko) pozycji na MakerDAO z Bitcoinem o wartości pół miliarda. W chwili pisania tego tekstu spadek ceny Bitcoina o 25% oznaczałby całkowitą likwidację pozycji i zalanie rynku całym tym Bitcoinem, co tylko zwiększyłoby zarażenie.

Oczywiście sam Bitcoin spadł z około 30,000 USD do 22,300 USD w czasie tego kryzysu, a sam kryzys był prawdopodobnie spowodowany efektem zarażenia ze spirali UST w zeszłym miesiącu, ponieważ Celsius zainwestował w Anchor Protocol poprzez ten stablecoin. Tak więc Cake DeFi uspokoił w swoim komunikacie klientów, mówiąc że „przede wszystkim chcą zapewnić swoich klientów, że obecne warunki rynkowe mają niewielki lub żaden wpływ na codzienną działalność Cake. Standardowo 99% wszystkich wypłat jest realizowanych w ciągu 24 godzin” jest bardzo mądrym i uspokajającym posunięciem.

Pozwoli to rozwiać wszelkie obawy, że Cake został wciągnięty w kaskadowy efekt domina w całej branży, a klientom pozwoli zachować płynność w protokole z bardziej spokojnym umysłem.

Różne modele biznesowe

Post nie tylko uspokoił. Potwierdził, że styl prowadzenia działalności jest całkowicie odmienny od Celsiusa.

„Jako firma fintech z siedzibą w Singapurze musimy zapewnić wyraźną segregację aktywów, dzięki której aktywa klientów są przechowywane oddzielnie od rachunków operacyjnych firmy. Mówiąc prościej, nasi użytkownicy mają pełną kontrolę, pełną własność i pełną władzę nad swoimi środkami” – potwierdzono w komunikacie.

Jest to dalekie od modelu Celsiusa, w którym model opierał się na scentralizowanej firmie inwestującej aktywa na rynku według własnego uznania. Strategia ta działała wspaniale w latach 2020 i 2021, gdy hossa pięła się w górę, ale od tego czasu zaczęła się załamywać. W związku z rosnącą liczbą wycofań, Celsius stoi w obliczu kryzysu, ponieważ jego płynne aktywa nie pokrywają zobowiązań.

Cake DeFi jest zupełnie inny. Mówiąc ich własnymi słowami, oferuje użytkownikom „bezpieczne przejście” lub dostęp do zdecentralizowanych usług finansowych (DeFi). Wszystkie te usługi znajdują się na blockchainie i są w pełni dostępne dla każdego i w pełni przejrzyste. Technicznie rzecz biorąc, klienci mogą sami dokonywać takich transakcji na blockchainie. To, co oferuje Cake DeFi, to kompleksowa platforma, dzięki której ludzie mogą uzyskać dostęp do wszystkich tych usług w jednym punkcie, przy wsparciu klientów i społeczności.

Przejrzystość

Cake podkreśla tę różnicę, krytykując „ograniczoną przejrzystość i/lub kontrolę” scentralizowanych platform, takich jak Celsius. „W związku z tym użytkownicy nie mieliby jasności ani informacji na temat tego, skąd pochodzą zyski lub – co gorsza – czy ich środki są łączone z funduszami operacyjnymi” – czytamy dalej.

Podsumowując, jest to informacja, która podkreśla dwie rzeczy: po pierwsze, przejrzystość, a po drugie, komunikację – oba czynniki, które klienci Celsjusza docenią teraz jako absolutnie niezbędne. Wszystko sprowadza się do zrozumienia, w co się inwestuje, a wiele osób, które zdecydowały się zainwestować w Celsiusa, zrozumie, że nie można było mieć żadnej wiedzy na temat tego, do czego Celsius wykorzystuje środki klientów.

Firma Celsius miała fatalną wadę, czyli to, co się dzieje, gdy rynek się zmienia i następuje masowa ucieczka do wyjścia w jednym momencie. Zostało to ujawnione, a Cake DeFi wyjaśnia, że całkowicie różni się od tego modelu. To mądre posunięcie i inne firmy, których nie dotknął kryzys, powinny pójść w ich ślady. Miejmy nadzieję, że w przyszłości klienci będą zwracać większą uwagę na przejrzystość.