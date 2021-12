Dyrektor generalny Blueprint Capital Advisors, amerykańskiej firmy zajmującej się zarządzaniem aktywami i inwestycjami alternatywnymi Jacob Walthour twierdzi, że miejsce kryptowalut jako innowacji finansowej jest wielkim plusem dla tego sektora.

W rozmowie z gospodarzem "Squawk Box" CNBC Joe Kernena w środę Walthour powiedział, że wzrost kryptowalut w ciągu ostatnich pięciu lat był ogromny, pomimo jego ówczesnych prognoz rodem z Dzikiego Zachodu.

Według menedżera inwestycyjnego, kryptowaluty dają szansę inwestorom, zauważając, że jego pogląd na rynek jest "bardzo konstruktywny" i nie jest kierowany strachem przed przegapieniem, lub FOMO, jak to jest popularnie znane.

Sugeruje on, że najlepszym sposobem na spojrzenie na kryptowaluty jest rozważenie, gdzie i jak to wszystko się zaczęło. Wskazuje on na uruchomienie Bitcoina prawie 12 lat temu i mówi, że jego wzrost w tym okresie był ogromny.

Dyrektor generalny Blueprint Capital mówi, że w tej chwili istnieje ponad 200 platform wymiany, które obsługują Bitcoin i że ponad 14% dorosłych Amerykanów posiada kryptowaluty w swoim portfolio.

Walthour w swojej byczej prognozie dla kryptowalut zwraca również uwagę na to, jak bardzo zmienił się system finansowy, wprowadzając innowacje za innowacjami. Mówi on, że świat ma pomysły na to, jak płacić za rzeczy, które rozwinęły się od gotówki, przez czeki, następnie karty kredytowe i debetowe oraz e-portfele. Kryptowaluty są najnowszą innowacją w tej linii ewolucji pieniądza, zauważył.

"Myślę, że wykorzystanie kryptowalut do stworzenia całej koncepcji portfela, to coś w rodzaju "dokąd zmierzamy?" i [myślę], że to świetnie wróży kryptowalutom, jeśli chodzi o tempo ich adopcji w ciągu najbliższych pięciu do dziesięciu lat" – dodał.

Następnie nakreślił, jak Bitcoin i inne kryptowaluty są coraz częściej akceptowane jako metody płatności w niektórych wiodących firmach i przedsiębiorstwach na świecie. Wśród wielu, zauważa nazwy takie jak Starbucks, PayPal, AT&T i Overstock.com jako głównych graczy zachęcających do przyjęcia.

W związku z tym Walthour ostrzega, że ignorowanie kryptowalut jako klasy aktywów byłoby prawdopodobnie błędem dla inwestorów. Dodaje, że gdyby pojawił się scenariusz, w którym kryptowaluty osiągają lepsze wyniki niż amerykański rynek akcji, wówczas możliwe jest wystąpienie "mentalności stadnej", co spowodowałoby przepływ dużej ilości kapitału z akcji do aktywów kryptowalutowych.

Uważa on również, że cyfrowe monety osiągające lepsze wyniki niż akcje dodają zasadności idei, że "kryptowaluty są klasą aktywów z punktu widzenia dywersyfikacji".

"I think it'd be a mistake to ignore this asset class which has looked like the wild west for the last 5 or so years," says Blueprint Capital's @JacobWalthour. "But if we see a stall in the U.S. equity market and a rise in #crypto, I think herd mentality could take over here." pic.twitter.com/4PEcA8qBo8

— Squawk Box (@SquawkCNBC) December 29, 2021