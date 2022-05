Inwestorzy uzupełnili swoje pozycje podczas zeszłotygodniowego spadku kursu – poinformowała firma CoinShares w swoim najnowszym raporcie.

Bitcoin odnotował tygodniowy napływ prawie 300 milionów dolarów, nawet gdy rynek odreagował po druzgocącym upadku LUNA i UST firmy Terra.

Według tygodniowego raportu CoinShares „Digital Asset Fund Flows Weekly Report”, inwestorzy wykorzystali osłabienie rynku, zasilając Bitcoina o 299 milionów dolarów.

„Bitcoin był głównym beneficjentem, z napływem środków o łącznej wartości 299 mln USD w zeszłym tygodniu, co sugeruje, że inwestorzy kierowali się w stronę względnego bezpieczeństwa największego aktywa cyfrowego. W przypadku shortowania Bitcoina odnotowano niewielki napływ środków w wysokości 0,7 mln USD, co oznacza spowolnienie w stosunku do poprzednich tygodni”.

Zgodnie z raportem , inwestorzy z Ameryki Północnej zainwestowali 312 mln USD w produkty inwestycyjne oparte na aktywach cyfrowych, pomimo przerażającego krachu, który nastąpił po de-pegingu UST i 100% załamaniu kursu LUNA.

Odpływy w ciągu tygodnia wyniosły 38 milionów dolarów od inwestorów europejskich, „gdzie nastroje były spolaryzowane” – pisze CoinShares.

Łącznie w ciągu ostatniego tygodnia wpływy do kryptowalutowych produktów inwestycyjnych wyniosły 274 miliony dolarów.

Podczas gdy Bitcoin odnotował zwiększenie przepływów, Ethereum odnotowało odpływy w wysokości 27 milionów dolarów. Od początku roku w przypadku produktów Ethereum odnotowano odpływy w wysokości 236 mln USD, czyli 2,6% łącznych aktywów pod zarządzaniem (AUM). Napływ środków do produktów Bitcoina wyniósł w ubiegłym tygodniu 463 mln USD od początku roku.

AUM firmy Terra spadł o 99%, choć niektórzy inwestorzy zdołali jeszcze powiększyć swoje pozycje o 0,043 mln USD.

BTC/USD i ETH/USD

Cena Bitcoina wzrosła o 3,6% w ciągu ostatnich 24 godzin, osiągając obecnie poziom 30,750 USD, podczas gdy cena ETH zwyżkowała o 5,4%, osiągając poziom 2,120 USD, zgodnie z danymi CoinGecko.