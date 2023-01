Kluczowe wnioski

Bitcoin zamknął 2022 rok spadkiem o 64%, co jest jego najgorszym rokiem od 2018 roku

Ten rynek niedźwiedzia jest inny, ponieważ po raz pierwszy w historii istnienia Bitcoina szersza gospodarka również się wycofuje

Korelacja Bitcoina z rynkiem akcji jest niezwykle wysoka, dowodząc, że handluje jak aktywo o wysokim ryzyku

Fani będą mieli nadzieję, że ten związek może zostać przerwany, ale obecnie przedstawia się to jako zniechęcający klimat makro dla Bitcoina i taki, który bez zaskoczenia zmiażdżył jego cenę w ciągu ostatniego roku

Inwestorzy kryptowalut z radością zamkną książkę o fatalnym roku 2022.

Ceny w całej klasie aktywów załamały się, gdy świat przeszedł do nowego paradygmatu stóp procentowych, z erą niskich stóp procentowych i taniego pieniądza oficjalnie zakończoną. Ryzykowne aktywa zostały zmiażdżone, a niewiele jest inwestycji bardziej oddalonych od spektrum ryzyka niż kryptowaluty.

Patrząc na Bitcoina, flagowa kryptowaluta świata zamknęła rok na poziomie 16,547 USD, w porównaniu do 46,311 USD, z którymi rozpoczęła rok. Przekłada się to na spadek o 64%. Ale jak zły był ten wynik historycznie, dla aktywa, które jest notoryczne zarówno dla wybuchowych zysków, jak i mrożących krew w żyłach strat?

2022 drugim najgorszym rokiem dla Bitcoina

Patrząc na roczne zwroty od 2011 roku, pierwszego roku, w którym dostępna była wystarczająca płynność i dane cenowe, pokazuje, że 64% spadek Bitcoina w tym roku był jego drugim najgorszym numerem, za tylko 72% spadkiem w 2018 roku. Ten ostatni nastąpił po ucieczce w kierunku 20,000 USD pod koniec 2017 roku, po raz pierwszy Bitcoin naprawdę wszedł do świadomości głównego nurtu.

Wśród tego kontekstu liczby pokazują, że 2022 może być po prostu kolejnym rokiem, prawda? Bitcoin spadał wiele razy wcześniej i zawsze się odbijał. Niestety, tym razem jest pewien haczyk.

Bitcoin doświadcza recesji po raz pierwszy w historii

Satoshi Nakamoto opublikował białą księgę Bitcoina w 2008 roku, w następstwie wielkiego kryzysu finansowego. Zakorzenione w bloku Genesis jest odniesienie do brytyjskiej gazety The Times: „The Times 03/Styczeń/2009 Kanclerz na skraju drugiego bailoutu dla banków”.

Rozpoczynając handel w 2009 roku, Bitcoin został zatem wpędzony w to pokryzysowe środowisko, klimat zerowych (lub nawet ujemnych) stóp procentowych, ciepłej drukarki pieniędzy i wybuchowych zwrotów w aktywach ryzykownych. Szybkie spojrzenie na zwroty giełdowe od czasu premiery Bitcoina pokazuje, że aż do tego roku wszystko było proste.

I tak, po raz pierwszy w swojej historii, Bitcoin doświadcza załamania w szerszej gospodarce. Drukarka pieniędzy została wyłączona, a stopy procentowe zostały podniesione – stopa funduszy federalnych wynosi obecnie 4,25% – 4,5%.

Jest to niezwykle ważne, ponieważ pomimo tego, co niektórzy wyznawcy Bitcoina mogą twierdzić, Bitcoin handluje jako aktywo wysokiego ryzyka. Dane cenowe po prostu udowadniają to bez cienia wątpliwości, ponieważ jego korelacja z S&P 500 jest niebotycznie wysoka – i wzrosła dopiero w zeszłym roku po tym, jak stopy procentowe zaczęły być podnoszone w kwietniu 2022 roku, o czym pisałem w tym artykule i co widać na poniższym wykresie.

Poprzednie rynki niedźwiedzia nie są takie same

To dlatego ekstrapolacja wcześniejszych odbić z rynku niedźwiedzia dla Bitcoina jest naiwna. Świat jest teraz innym miejscem niż w jakimkolwiek innym czasie w historii Bitcoina. Rynek tylko wolnych pieniędzy nie mógł trwać wiecznie, a teraz nadszedł czas, aby Bitcoin pokazał światu, na co go stać.

Bitcoin jest często porównywany do złota, ale błyszczący metal udowodnił w długiej przestrzeni próbnej, że może być uważany za zabezpieczenie i renomowany magazyn wartości, dzięki któremu inwestorzy mogą zachować swoje bogactwo. Wykresy historycznych zwrotów złota poniżej pokazują wyraźnie, że wzrasta ono w czasach niepewności. Jest to rodzaj wykresu, który chcesz zobaczyć, gdy wchodzimy w recesję.

Niestety, Bitcoin do tej pory handluje z niezwykle wysoką korelacją z rynkiem akcji. Z czasem zwolennicy mają nadzieję, że ten związek zostanie przerwany. To jest do dyskusji, ale to co jest pewne w tej chwili to to, że Bitcoin jest tak daleko od przysłowiowego „zabezpieczenia” jak to tylko możliwe.

Jeśli Rezerwa Federalna okaże się gołębia i złagodzi podwyżki stóp procentowych, można być pewnym, że ceny aktywów znowu podskoczą – a te bardziej oddalone od spektrum ryzyka, jak akcje technologiczne i Bitcoin, będą wśród największych zwycięzców.

W dłuższej perspektywie, pytanie za bilion dolarów brzmi, czy ta korelacja może zostać przerwana i czy Bitcoin może osiągnąć pożądany status magazynu wartości.