Dlaczego cena BONK idzie w górę? Radzimy zachować ostrożność

Bonk to meme coin uruchomiony na Solanie w Boże Narodzenie

Jego wartość wzrosła o blisko 2500%

Solana tymczasem upadła po skojarzeniach z Bankman-Friedem i ucieczce czołowych projektów z blockchaina

Nasz analityk pisze, że to nie jest klimat dla memecoinów.

Wow, to jest jak powrót do przeszłości. Twitter żyje w tym tygodniu rozmowami o Bonk, psim tokenie na blockchainie Solana. Jest coś trochę nostalgicznego w mówieniu o starym dobrym meme tokenie. Wszystko, czego potrzebujemy, to COVID i kilka tweetów Elona Muska, a bylibyśmy wręcz z powrotem w 2020 roku.

Token z motywem Shiba Inu został wydany w dniu Bożego Narodzenia i od tego czasu wzrósł o blisko 2500%. Wzrost ceny w ciągu ostatniej godziny, kiedy to piszę, wynosi 150%.

Oczywiście, intrygującą rzeczą jest to, że token został uruchomiony na Solanie, która w ciągu ostatnich kilku miesięcy borykała się z poważnymi problemami. Napisałem wczoraj dogłębny wywód analizujący upadek Solany, z wieloma czołowymi projektami uciekającymi z blockchaina, powtarzającymi się awariami powodującymi ogromne problemy i złowieszczym skojarzeniem z Samem Bankman-Friedem, który ciągnie cenę w dół.

Ale chociaż nadal pozostaje na minusie, Solana odbiła się nieco w połączeniu z wspomnianym wzrostem Bonk. Skoczyła z powrotem powyżej 13 USD we wtorek, zanurzając się tak nisko jak 8 USD w zeszłym tygodniu. Patrząc na dane Coinglass, upłynniono blisko 7 milionów dolarów krótkich pozycji, co jest największą kwotą od czasu upadku FTX w listopadzie.

Warstwa 1 wydaje się korzystać z gwałtownego wzrostu zainteresowania Bonk, który ogłosił duży airdrop 50% swojej podaży, aby napędzić szum wokół monety. To zadziałało – Bonk ma teraz kapitalizację rynkową w wysokości 120 milionów dolarów i doskonale przestrzega znany schemat monet meme.

Dlaczego Bonk rośnie?

Jak w przypadku każdej monety meme, trudno jest ustalić, jak dokładnie Bonk to osiągnął. To naprawdę sprowadza się do marketingu i szczęścia. Wiele projektów Solany nawet zintegrowało Bonk jako tokeny płatnicze, podczas gdy $BONK był nieustannie popularny na Twitterze.

Wszystko to sprowadza się do tej samej histerii, którą widzieliśmy przez ostatnie kilka lat. Jak wszyscy już wiedzą, meme coiny to nic innego jak hazard. Ale to, co sprawia, że jest to tak niezwykłe, to fakt, że wzrost występuje nie tylko w niedźwiedzim momencie dla Solany, ale dla rynku jako całości.

W minionym roku doszło do podwyższenia stóp procentowych i utraty płynności z rynku, co spowodowało załamanie się aktywów ryzyka. Nie ma nic bardziej ryzykownego niż monety meme, które w wyniku tego załamały się.

Co dalej z Bonk?

Wszystko co powiem każdemu inwestorowi (hazardziście) to to, że Bonk jest bardzo niebezpieczną grą, jak każda moneta meme. Jest tu zerowa użyteczność, a to oznacza, że w dłuższej perspektywie moneta prawdopodobnie spadnie do zera.

Oczywiście i tak wszyscy o tym wiedzą i to rozumieją. Ale w obecnym środowisku ciasnej polityki pieniężnej histeria z czasów pandemii, kiedy to stymulacyjni inwestorzy detaliczni pompowali wszystko w zasięgu wzroku, już dawno minęła. To nie jest klimat dla hazardu i to nawet bez wspominania o masakrze związanej z Solaną.