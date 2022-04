Rynek kryptowalut kontynuuje swój dobry początek tygodnia, a główne kryptowaluty są obecnie na plusie.

Szerszy rynek kryptowalut kontynuuje swój doskonały początek tygodnia, zwiększając swoją całkowitą kapitalizację rynkową o prawie 2%. W chwili obecnej całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut wynosi ponad 1,9 biliona dolarów.

Jeśli obecna dynamika rynku zostanie utrzymana, wkrótce może on przekroczyć granicę 2 bilionów dolarów. Bitcoin pozostaje wiodącą kryptowalutą pod względem kapitalizacji rynkowej i obecnie jest notowany powyżej 41,000 USD za monetę.

Ethereum, druga co do wielkości kryptowaluta pod względem kapitalizacji rynkowej, również odnotowała dobre wyniki w ciągu ostatnich 24 godzin. ETH jest obecnie notowany powyżej 3100 USD za monetę, co oznacza wzrost o ponad 2%.

W ciągu ostatnich siedmiu dni ETH zwiększył swoją wartość o prawie 3%, co czyni go jednym z najsłabszych graczy wśród 10 największych kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej.

Jednakże, przy obecnie panującym trendzie byczym, Ethereum może odnotować dalsze zyski w nadchodzących godzinach i dniach. W krótkim terminie kryptowaluta ta może zmierzać do poziomu oporu 3500 USD.

Kluczowe poziomy do obserwacji

Wykres 4-godzinny ETH/USD jest obecnie neutralny, ponieważ pozytywne zachowanie Ethereum niweluje straty odnotowane kilka dni temu. Wskaźniki techniczne pokazują, że akcja cenowa ETH obecnie się poprawia.

Linia MACD znajduje się w okolicach strefy neutralnej, wskazując, że Ethereum nie jest już w niedźwiedzim regionie. 14-dniowy wskaźnik RSI na poziomie 58 pokazuje, że ETH może wejść w obszar wykupienia, jeśli utrzyma się obecny impet rynku.

W chwili obecnej ETH jest notowany na poziomie 3100 USD za monetę. Jeśli byki zachowają kontrolę, przed końcem dnia kurs może przekroczyć pierwszy ważny poziom oporu na wysokości 3227 USD. Jednakże, drugi ważny poziom oporu na wysokości 3350 USD powinien w krótkim terminie ograniczyć dalszy ruch w górę.