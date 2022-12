Kluczowe wnioski

Core Scientific był warty ponad 4 miliardy dolarów latem ubiegłego roku, ale jego wartość spadła o 985 punktów procentowych

Rosnące koszty energii elektrycznej podnoszą koszty przy spadających cenach Bitcoina, które szkodzą przychodom

Przy wskaźniku haszowania zbliżonym do najwyższego w historii, cały przemysł wydobywczy boryka się z problemami

Kryptowalutowa zima nadal pochłania ofiary. Najnowszym, który poddał się rozdziałowi 11 upadłości jest Bitcoin Core Scientific.

Gwałtownie spadająca cena Bitcoina znacznie stłumiła przychody i chociaż przepływ gotówki jest nadal pozytywny, przychody nie wystarczają na pokrycie kosztów operacyjnych. Celem jest, aby firma zrestrukturyzowała się w ramach procesu rozdziału 11, a nie całkowicie zlikwidowana.

Core Scientific boryka się z problemami przez cały rok, podobnie jak górnicy w całej branży, ponieważ są ściskani z obu stron – spadające przychody w postaci cen Bitcoina i rosnące koszty w wyniku gwałtownie rosnących kosztów energii elektrycznej na całym świecie.

Akcje były notowane z kapitałem rynkowym na północ od 4 miliardów dolarów latem ubiegłego roku, ale teraz spadły o 98% od maksimów wszech czasów, a ich obecny kapitał rynkowy wynosi 70 milionów dolarów.

Cena akcji potroiła się w krótkim czasie w zeszłym tygodniu, kiedy firma świadcząca usługi finansowe B. Riley zaoferowała spółce 72 miliony dolarów w ramach finansowania bezgotówkowego. Od tego czasu akcje oddały część tych zysków.

Branża górnicza boryka się z problemami

W całej branży górnicy znajdują się w trudnej sytuacji. Koszty energii elektrycznej i cena Bitcoina są dwoma najważniejszymi czynnikami wpływającymi na wynik finansowy górników bitcoinów, a oba te czynniki w tym roku znacznie się zmieniły.

Tak samo jak hash rate, który przez większą część roku utrzymywał się w pobliżu rekordów wszech czasów. Wyższy hash rate oznacza większą moc obliczeniową wymaganą do weryfikacji transakcji na blockchainie Bitcoin. Podczas gdy wyższy hash rate jest postrzegany jako pozytywny, ponieważ zwiększa bezpieczeństwo sieci – przejęcie sieci kosztowałoby więcej energii i czasu – obciąża on również marże zysku górników.

Kiedy na początku października hash rate osiągnął kolejny rekord wszech czasów – 250 TH/s – firma analityczna Glassnode ostrzegła, że „górnicy są niejako na granicy ostrego stresu dochodowego”. Ta najnowsza historia o Core Scientific to potwierdza.

Patrząc na rezerwy górników, liczba bitcoinów przechowywanych przez duże pule wydobywcze również systematycznie spadała w tym roku.

Akcje górnicze to lewarowany zakład na Bitcoina

To przejmujące przypomnienie, że z przychodami tych spółek górniczych denominowanymi w Bitcoinie, są one oczywiście niezwykle zmiennymi akcjami. Niestety, ten rok przyniósł sztorm, powodując nie tylko spadek cen Bitcoinów, ale także wzrost kosztów w postaci energii elektrycznej, co oznacza, że górnicy zostali uderzeni dwa razy mocniej.

Patrząc na ceny akcji, wiele firm spadło bardziej niż cena Bitcoina, która w chwili gdy piszę te słowa jest notowana na poziomie 16,800 USD, co oznacza spadek o 64% w ciągu roku. Wiele firm wydobywczych widzi straty, które karłowacieją w 2022 roku.

Mają oni nadzieję, że rok 2023 przyniesie lepszy los. Ale dla Core Scientific, droga jest bardziej mroczna. Obecnie uwikłana w proces rozdziału 11, będzie miała nadzieję na restrukturyzację i przetrwanie burzy, ale nie da się ukryć, że rynek górniczy prawdopodobnie pozostanie wściekły przynajmniej w krótkim i średnim okresie.