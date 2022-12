Metacade vs Apecoin: MCADE prawdopodobnie wyprzedzi APE w 2023 r

Apecoin był jednym z najczęściej omawianych aktywów krypto pod koniec ostatniej hossy. Nadal jest to również jeden z 50 najlepszych projektów pod względem kapitalizacji rynkowej. Ale w 2023 roku i później istnieje duża szansa, że każda prognoza ceny Apecoin zostanie wyprzedzona przez MCADE.

W poniższych sekcjach powiemy Ci, dlaczego Twoja prognoza ceny Apecoin może być zbyt wysoka.

Czym jest Metacade (MCADE)?

Metacade to wirtualne miejsce spotkań i centrum społeczności, które ma być domem dla najnowszych, najlepszych gier GameFi i P2E, podobnie jak Steam działa w grach na PC. Przy tak wielu różnych tytułach w pracach, każdy znajdzie coś dla siebie w Metacade. Między innymi dlatego projekt jest tak obiecujący.

Innym powodem optymizmu wokół Metacade jest zaangażowanie w społeczność. Służy on społeczności, otwierając wiele możliwości zarabiania w Internecie, takich jak gry P2E, obstawianie, losowanie nagród, a nawet turnieje rywalizacyjne.

Ponadto Metacade będzie przekazywać fundusze za pośrednictwem Metagrantów początkującym programistom ze społeczności z wielkimi pomysłami. Te granty zostaną poddane pod głosowanie społeczności, aby dać użytkownikom większy wpływ na to, jak Metacade będzie wyglądać w przyszłości. Pomoże to również zapewnić, że na platformie zawsze będą nowe, zabawne gry do wypróbowania, z cennym powodem, dla którego warto wracać.

Metacade odniesie większy sukces niż Apecoin – Oto dlaczego

Teraz, gdy omówiliśmy, czym jest Metacade, spójrzmy, dlaczego nasza prognoza jego ceny jest wyższa niż nasza prognoza ceny Apecoin. Oto cztery czynniki, które należy wziąć pod uwagę podczas oceniania własnej prognozy ceny Apecoin.

Metacade oferuje coś dla każdego

Tym, co naprawdę wyróżnia Metacade, jest zebranie wielu różnych gier Web3 na jednej platformie. Większość projektów oferuje użytkownikom tylko jedną grę. Oznacza to, że jeśli ktoś nie lubi tej gry, nie ma powodu, aby dalej angażować się w platformę.

Rosnąca biblioteka tytułów Metacade daje użytkownikom stale rosnącą listę powodów do zaangażowania się w tę konkretną platformę, biorąc pod uwagę, jak wiele różnych gier się na niej pojawia. Zapewnia to niezmierzone wsparcie w utrzymaniu wysokiego poziomu użytkowników i zapewnieniu długoterminowego wzrostu.

Apecoin ma ograniczoną atrakcyjność

Podczas prognozowania ceny Apecoin należy pamiętać o tym, że projekt ten jest rozszerzeniem kolekcji Bored Ape Yacht Club NFT. Ta kolekcja NFT jest jedną z najpopularniejszych na rynku, ale jest też jedną z najczęściej wyśmiewanych w społeczności krypto.

Jest wielu entuzjastów kryptowalut, którzy nie lubią Bored Ape Yacht Club i jego posiadaczy. Jest mało prawdopodobne, aby ci ludzie kiedykolwiek poważnie zaangażowali się w Apecoin i może to powstrzymać projekt, gdy przejdziemy do 2023 roku.

Metacade to coś więcej niż tylko gra

Jako platforma Metacade nie tylko zapewnia ludziom dostęp do najlepszych gier. To także miejsce aktywne społecznie – gdzie przyjaciele mogą spędzać razem czas, a ludzie mogą poznawać nowych przyjaciół. Osoby, które chcą pracować w Web3, mogą pewnego dnia znaleźć swoją pierwszą pracę, robiąc takie rzeczy, jak testowanie gier i zarządzanie społecznościami.

W tym sensie Metacade może stać się wirtualnym placem społecznościowym lub ratuszem, zapewniając ważną przestrzeń społeczną dla przyszłości metaverse. Jego potencjał wykracza poza sektor gier.

Apecoin jest zależny od zbytniego podążania właściwą drogą

Apecoin posłuży jako natywna waluta nadchodzącego światowego projektu Yuga Labs – Otherside – metaverse. Właśnie dlatego Apecoin zdołał utrzymać stosunkowo wysoką kapitalizację rynkową.

Jeśli jednak coś pójdzie nie tak z Otherside – na przykład niewielu użytkowników podczas uruchamiania lub opóźnienia – Apecoin niewątpliwie na tym ucierpi. To samo dotyczy ogólnie ekosystemu Bored Ape Yacht Club, o czym wspominaliśmy we wcześniejszym podrozdziale.

Oznacza to, że Apecoin jest zbyt zależny od innych projektów, aby samodzielnie odnieść sukces. Istnieje wiele zagrożeń związanych z inwestowaniem w nią wyłącznie z powodu tego ryzyka kaskadowego. Należy o tym pamiętać podczas prognozowania ceny Apecoin.

Metacade (MCADE) — to bez wątpienia lepsza okazja inwestycyjna

Biorąc pod uwagę wszystko, co do tej pory omówiono w tym artykule, powinno być łatwiej zrozumieć, dlaczego prognoza ceny Apecoin jest niższa niż prognoza dla MCADE. Metacade oferuje ogromny zakres narzędzi na całej swojej platformie, a także potencjalnie ogromną połączoną grupę docelową z eksplodującego sektora gier. Jest zrozumiałe, że taka platforma z różnorodnymi doświadczeniami w grach ma znacznie większe szanse na zdobycie i skuteczne zatrzymanie użytkowników w znacznie wyższym tempie niż doświadczenie z jednym tytułem.

Ceny projektu w presale zaczęły się od 125 MCADE za 1 USD i będą stopniowo wzrastać do 50 MCADE za 1 USD do czasu jego zakończenia, więc nie trać zbyt dużo czasu na zapoznanie się z tym wschodzącym projektem – Metacade i jego token MCADE może stać się jedną z najlepszych inwestycji roku 2023 i później – a potencjalni inwestorzy powinni w niego zainwestować, zanim zejdą się tłumy. Im wcześniej dokona się solidnej inwestycji, tym większy jest potencjał zysku.