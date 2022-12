Kluczowe wnioski

QuadrigaCX złożył wniosek o upadłość w 2019 roku po tym, jak jego CEO Gerald Cotten zmarł w tajemniczych i nagłych okolicznościach

Twierdzono, że Cotten jako jedyny ma dostęp do zimnych portfeli zawierających fundusze

Później okazało się, że Cotten oszukiwał klientów, a QuadrigaCX to schemat Ponziego

Ponad 100 BTC zostało omyłkowo przeniesionych do portfela w 2019 roku po ogłoszeniu upadłości, a syndyk masy upadłościowej EY stwierdził, że środki zostały utracone, ponieważ nikt nie miał do nich dostępu

W ten weekend portfele obudziły się ponownie, ze środkami przekazanymi do usługi miksowania kryptowalut

Uśpione portfele bitcoin należące do kontrowersyjnej giełdy (nie, nie tej) QuadrigaCX obudziły się w ten weekend. Ponad 100 bitcoinów powiązanych z nieistniejącą giełdą przeniosło się z zimnych portfeli, które do tej pory uważane były za portfele, do których nikt nie miał dostępu.

QuadrigaCX, dla wszystkich niezorientowanych, to giełda założona przez Geralda Cottena i temat porywającego dramatu Netflixa „Trust No One: The Hunt for the Crypto King”. Była to jedna z wczesnych giełd głównego nurtu, obsługująca w pewnym momencie ponad 80% wolumenu kanadyjskiego Bitcoina. Tyle tylko, że to wszystko było oszustwem.

Co się stało QuadrigaCX?

Firma złożyła wniosek o upadłość w 2019 roku, a jej klientom winna była blisko 200 milionów dolarów. Później ujawniono, że był to schemat Ponzi, z Cottenem otwierającym konta pod pseudonimami i kredytującym się z fikcyjnymi saldami, które następnie handlował przeciwko niepodejrzewającym klientom. Przez cały czas prowadził podwójne życie, a giełda była niczym innym, jak tylko przykrywką dla staromodnego schematu Ponziego.

Firma z wielkiej czwórki Ernest and Young (EY) jest syndykiem masy upadłościowej i zapewniła dodatkową warstwę intrygi, gdy poinformowała, że firma omyłkowo wysłała 100 bitcoinów do portfela, do którego nie miała dostępu.

„W dniu 6 lutego 2019 roku Quadriga nieumyślnie przesłała 103 bitcoiny… do zimnych portfeli Quadriga, do których Firma nie ma obecnie dostępu. Monit współpracuje z Zarządem w celu odzyskania tych kryptowalut z różnych zimnych portfeli, jeśli będzie to możliwe.”

CEO ginie w tajemniczych okolicznościach

Powodem, dla którego ten portfel był niedostępny, jest oczywiście to, że CEO Cotten zmarł w tajemniczych okolicznościach podczas podróży, rodząc milion teorii spiskowych. Był najwyraźniej jedyną osobą, która miała klucze do portfeli offline zawierających kryptowaluty, dlatego tak wielu oskarżało go o sfingowanie własnej śmierci.

W ten weekend zimny portfel, który otrzymał te 100 BTC w 2019 roku, nagle stał się ponownie aktywny. Wysłał 36 BTC tego portfela i 33 BTC z tego portfela, które były dwiema największymi transakcjami. Ale bardziej niż kwota, interesująca jest destynacja – monety zostały wysłane do usługi miksowania kryptowalut Wasabi, która działa w celu obfuskacji źródła i celu funduszy kryptowalutowych.

Co to oznacza?

Czy więc Gerald Cotten żyje i ma się dobrze i grzebie w swoich bitcoinowych oszczędnościach?

Magdalena Gronowska, inspektor ds. upadłości i członek komitetu wierzycieli Quadriga, powiedziała, że fundusze nie zostały przeniesione przez EY. A wcześniejsze doniesienia EY mówiły, że Cotten był jedyną osobą z dostępem do portfeli.

Szczerze mówiąc, nikt tego nie wie. To tylko kolejna warstwa tajemnicy do historii, która już była tak dziwaczna, zagmatwana i szemrana, jak tylko może być. Jedyne co wiemy na pewno, to to, że Gerald Cotten był oszustem, a QuadrigaCX oszustwem, a teraz monety, nad którymi rzekomo tylko on miał kontrolę – które były zakładane jako stracone, biorąc pod uwagę jego śmierć – znów się poruszają.

Więc albo Cotten żyje, albo ktoś inny ma dostęp do tych portfeli. Jeśli jednak działanie to było legalne, to pozwolę sobie zapytać: dlaczego wysłano środki do serwisu miksującego?