Proponuje się utworzenie nowego łańcucha Terra (LUNA) i (starego) Terra Classic (LUNC), przy czym z nowego łańcucha usunięto by UST.

Terra powinna zostać rozwidlona w celu stworzenia nowego łańcucha, aby uratować ją przed całkowitym upadkiem, ogłosił w poniedziałek Do Kwon z Terraform Labs.

Według Kwona, nowy plan pomoże również uratować społeczność skupioną wokół kryptowaluty, która, jak twierdzi, ma wiele dobrych osiągnięć.

Kwon powiedział, że plan zakłada przedstawienie społeczności nowej propozycji zarządzania w dniu 18 maja. Po tym terminie rozpocznie się proces forkowania blockchainu Terra, przy czym algorytmiczny stablecoin nie będzie jego częścią.

11/ TFL will be initiating a governance proposal for the network fork in the next few hours – if the proposal passes, then it will coordinate the fork with validators next Friday 05/27.

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) May 16, 2022