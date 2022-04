Cena DOGE skoczyła do maksimum w okolicach 0,17 USD, podczas gdy akcje Twittera również się umocniły i zamknęły się na poziomie 51,70 USD, zwyżkując o 5,6%.

Dogecoin (DOGE) podskoczył o ponad 25% w poniedziałek, 25 kwietnia, po tym jak jego największy fan, prezes Tesli Elon Musk, przejął Twittera (TWTR).

DOGE, który zyskał na wcześniejszych wiadomościach związanych z Muskiem, wzrósł do maksimum w ciągu dnia w okolicach 0,17 USD. Zwyżka kursu tej topowej memicznej monety nastąpiła po całodniowym marazmie, a nastroje inwestorów wokół monety wzrosły po tym, jak Musk doszedł do porozumienia z zarządem Twittera w sprawie zakupu.

Chociaż kryptowaluta pozostaje daleko od swojego rekordowego poziomu 0,73 USD osiągniętego w maju 2021 roku, reakcja na dzisiejsze wiadomości może być tylko jedną z wielu, które nadejdą w najbliższym czasie.

W momencie pisania tego tekstu DOGE/USD był notowany w okolicach 0,16 USD, czyli o około 15% wyżej w ciągu ostatnich 24 godzin, po tym jak zniwelował niektóre zyski w ciągu dnia.

W poniedziałek Twitter ogłosił w komunikacie prasowym , że jego zarząd „zawarł ostateczną umowę przejęcia przez podmiot będący w całości własnością Elona Muska”.

Zgodnie z komunikatem, przejęcie przekłada się na 54,20 USD za akcję o łącznej wartości 44 mld USD. Przy tej cenie akcjonariusze Twittera otrzymują 38% premii w stosunku do ceny zamknięcia akcji firmy z 1 kwietnia 2022 roku, czyli dzień przed ujawnieniem przez prezesa Tesli 9% udziałów w Twitterze.

Musk twierdzi, że zapewni, iż Twitter stanie się „fundamentem” wolności słowa, lepszym niż kiedykolwiek i wolnym od spamu botów. Będzie go wzbogacał o nowe funkcje, a także dążył do uwierzytelniania wszystkich ludzi.

„Twitter ma ogromny potencjał – nie mogę się doczekać współpracy z firmą i społecznością użytkowników, aby go odblokować” – powiedział.

Musk ma również nadzieję, że posiadanie przez niego udziałów w firmie społecznościowej nie odstraszy niektórych użytkowników od platformy.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means

— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022