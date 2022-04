Niewymienialne tokeny stały się popularne w sektorze sztuki i rozrywki i oczekuje się, że w najbliższych latach ich popularność wzrośnie.

Helen Hai, szefowa Binance Charity Foundation, uważa, że tokeny niewymienialne (NFT) są technologiczną inspiracją dla artystów i twórców treści. Wspomniała o tym w wywiadzie udzielonym podczas Paris Blockchain Week.

Według dyrektorki Binance, pojawienie się NFT ułatwiło artystom ujawnienie się, wyrażenie swoich pomysłów i zarobienie rozsądnych pieniędzy za swoją pracę.

Przytoczyła przykład afrykańskiego artysty NFT, który zarobił pieniądze na rynku Binance NFT. Zbudował on szkołę dla artystów w Afryce, aby umożliwić większej liczbie osób wykorzystanie swojej kreatywności.

Hai powiedziała, że Binance koncentruje się na zapewnieniu bezpiecznego środowiska dla artystów, aby mogli się rozwijać i wykorzystywać technologię blockchain. Skomentowała:

„Będziemy starali się wprowadzić do branży więcej wartościowych treści, czegoś, co naprawdę ma długoterminową i zrównoważoną wartość. Myślę, że za wszystkim, o czym mówią ludzie, stoi zasada ochrony użytkowników Binance, ponieważ nie chcemy, aby ktoś przyszedł na naszą platformę i kupił coś, a trzy miesiące później wszystkie jego wieloletnie oszczędności zamieniły się w zero. Wówczas nigdy nie będziecie chcieli współpracować z naszą platformą. Nie chcemy tego robić. Jeśli zamierzamy udostępnić wam jakieś propozycje, musimy przynajmniej przeprowadzić pewne kontrole”.

Dyrektorka generalna Binance dodała, że kryptowaluty to tylko pierwsza warstwa technologii blockchain. Dzięki pojawieniu się NFT i metaverse, branża wciąż ma przed sobą więcej innowacji. Powiedziała:

„Kryptowaluty to tylko pierwsza warstwa przenoszenia wartości, ale są też inne formy. NFT to kolejna forma. Będzie ich więcej – być może w metaverse. Myślę jednak, że jest to zdecydowanie rozwojowa wersja kryptowalut, jeśli chodzi o pomoc blockchainowi w osiągnięciu jego ostatecznego celu, jakim jest swobodny transfer wartości”.

Binance pozostaje największą giełdą kryptowalutową na świecie, z dziennym wolumenem obrotu ponad dwukrotnie większym niż najbliżsi konkurenci, tacy jak Coinbase, Kraken i FTX.