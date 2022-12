Ethereum czy Ethereum Classic? Metacade (MCADE) wydaje się być lepszą inwestycją kryptograficzną

Ethereum i Ethereum Classic to dwa najbardziej znane projekty w przestrzeni krypto. Ale jeśli zadajesz sobie pytanie: „Powinienem zainwestować w Ethereum, czy Ethereum Classic?” wtedy możesz chcieć ponownie przemyśleć ten temat. Istnieje nowy projekt o nazwie Metacade, który ma na celu zdominowanie jednej z najszybciej rozwijających się branż na świecie i najprawdopodobniej będzie on znacznie lepszym wyborem do inwestowania w kryptowaluty niż ETH lub ETC.

Dzisiaj omówimy, dlaczego możesz chcieć wstrzymać się z Ethereum i Ethereum Classic oraz powinieneś zacząć myśleć o inwestowaniu w Metacade, gdy jest jeszcze w presale.

Ethereum (ETH) spada po fuzji, stawiając czoła sztywnej konkurencji

Pomimo statusu Ethereum jako drugiego najcenniejszego tokena krypto na rynku, jego ostatnia akcja cenowa sprawiła, że inwestorzy byli rozczarowani po niedawnym trendzie spadkowym. Po tym, jak w połowie sierpnia Ethereum osiągnął poziom 2030 USD, ETH spadł, aby ustabilizować się na poziomie 1300 USD.

Było to częściowo spowodowane przypadkiem „kup plotkę, sprzedaj wiadomości”, po fuzji Ethereum 15 września, ETH spadł o ponad -26% w następnym tygodniu. Mniej doświadczeni inwestorzy zakładali, że szybkość transakcji i opłaty nagle ulegną poprawie z dnia na dzień, ale tak się nie stało, jak ostrzegali programiści Ethereum.

Z pozornym brakiem korzyści, które połączenie Ethereum przyniosło temu przeciętnemu użytkownikowi, w połączeniu z projektami już oferującymi znacznie niższe opłaty i szybsze prędkości (takie jak Polygon i Solana), wydaje się coraz bardziej prawdopodobne, że Ethereum będzie nadal się wykrwawiało, dążąc do poziomu 1100 USD.

ETH Classic (ETC) pozostaje w tyle za bardziej udanym rodzeństwem

Ethereum Classic to oryginalna wersja Ethereum, stworzona po tym, jak część społeczności zdecydowała się nie zmieniać podstawowego kodu Ethereum. Jedną z kluczowych różnic między nimi jest to, że Ethereum Classic nadal używa mechanizmu konsensusu proof-of-work, podczas gdy Ethereum używa teraz proof-of-stake po fuzji.

Podobnie jak Ethereum, Ethereum Classic może obsługiwać inteligentne kontrakty, umożliwiając uruchamianie dApps. Ale podczas gdy Ethereum może pochwalić się ponad 4000 dApps, według State of the dApps, Ethereum Classic jest podstawą tylko 45 dApps, jak podano na stronie internetowej Ethereum Classic.

Niektórzy nie patrzą na Ethereum Classic jako na platformę inteligentnych kontraktów, ale jako magazyn wartości, biorąc pod uwagę jego stałą podaż. Ale kiedy Bitcoin służy dokładnie temu samemu celowi, trudno jest określić, jaką wartość Ethereum Classic oferuje inwestorom.

Czym jest Metacade (MCADE)?

Metacade to platforma, która ma być kompleksowym rozwiązaniem dla wszystkiego, co dotyczy GameFi. To miejsce, w którym gracze mogą się łączyć, grać w najnowsze gry Play2Earn i zwiększać swoje dochody, robiąc to, co kochają, w tętniącej życiem społeczności.

Aby zrozumieć, dlaczego Metacade może wkrótce stać się Twoją kolejną najlepszą krypto inwestycją, musimy najpierw wyjaśnić, czemu powinieneś rozważyć inwestowanie w GameFi. Świat cyfrowy szybko staje się coraz bardziej zdecentralizowany, a jedną z branż, które odczują największe zmiany, będą gry.

Tradycyjny przemysł gier pokazał, że jest znacznie bardziej zainteresowany zyskiem akcjonariuszy niż graczami, którzy faktycznie w te gry grają, co doprowadziło do powstania wielu tytułów zawierających teraz nużące elementy Pay2Win i mikrotransakcje, które wydają się czerpać wartość od graczy, nie oddając wiele.

Z tego powodu oczekuje się, że GameFi będzie rozwijać się 10-krotnie szybciej niż tradycyjne gry do 2025 r., według Crypto.com. Ponieważ Metacade pozycjonuje się jako centralny ośrodek GameFi, jego baza użytkowników, a tym samym token MCADE, prawdopodobnie będzie rosła w niesamowitym tempie, ponieważ coraz więcej graczy będzie przybywać, aby dołączyć do rewolucji w grach.

Dlaczego Metacade (MCADE) to lepsza krypto inwestycja?

Częścią tego, co sprawia, że Metacade jest tak wyjątkowa, jest jej wizja zorientowana na społeczność. Plan Metacade polega na zbudowaniu platformy, na której znajdziesz recenzje, tabele wyników i opisy, które umożliwią każdemu, niezależnie od doświadczenia, rozpoczęcie gry w Play2Earn. Metacade będzie również gospodarzem najgorętszej wersji alfa GameFi, która dokładnie wyjaśni, w jaki sposób możesz zmaksymalizować swoje dochody podczas grania w gry Play2Earn.

Osoby publikujące te recenzje i najlepsze porady będą nagradzane tokenem MCADE za swoją rolę w pomaganiu innym w osiąganiu postępów. W rzeczywistości Metacade oferuje wiele sposobów zarabiania na swojej platformie. Istnieją regularne losowania nagród i turnieje, a także możliwość zarobienia na testach beta podczas korzystania z natywnego środowiska testowego Metacade.

W 2024 r. Metacade uruchomi swoją tablicę ogłoszeń, na której będziesz mógł znaleźć pracę, od dorywczych wydarzeń po staże i płatne stanowiska w firmach będących liderami w dziedzinie innowacji Web3. Jeśli chcesz rozpocząć karierę w GameFi na całe życie, Metacade może być Twoją odpowiedzią.

Jedną z najbardziej ekscytujących funkcji dodanych przez Metacade są Metagranty. Metagranty to sposób, w jaki gracze mogą odzyskać część mocy od miliardowych studiów gier, umożliwiając im bezpośrednie finansowanie kolejnych tytułów Play2Earn, w które chcą zagrać.

To granty przyznawane w tokenach MCADE twórcom gier, którzy zdobędą najwięcej głosów w konkursach Metagrant. W tych konkursach pojawią się dziesiątki potencjalnych gier – ale tylko jeden zwycięzca. W dalszej kolejności Metacade planuje oferować te wspierane przez społeczność tytuły w wirtualnej arkadzie, aby każdy mógł w nie grać.

Inwestowanie w Ethereum (ETH) lub Ethereum Classic (ETC) vs. Metacade (MCADE)

Ponieważ Ethereum boryka się z silną konkurencją i brakiem popytu na ETH po fuzji, prawdopodobnie nie będzie to obecnie najlepsza krypto inwestycja. Jeśli chodzi o Ethereum Classic, trudno jest zobaczyć jego prawdziwy przypadek użycia poza czysto spekulacyjnym zasobem. Oba tokeny mają swoje zalety, ale ich przyszłość wydaje się w tym momencie niepewna.

Porównaj to z Metacade, nowo uruchomionym projektem, który ma być liderem w branży, która będzie się szybko rozwijać w ciągu najbliższych kilku lat. Istnieje kilka funkcji, które mogą przyciągnąć tysiące, jeśli nie setki tysięcy użytkowników znudzonych obecnym stanem branży gier. Jeśli Metacade może zrealizować swoją wizję, możliwe, że wkrótce stanie się jednym z najlepiej działających tokenów 2023 roku.

Nie ma lepszego czasu na zakup niż teraz. Ponieważ Metacade to wciąż tylko pierwsza faza presale, możesz odebrać 125 tokenów MCADE już za 1 USD. W końcowej fazie presale, w fazie 8, będziesz mógł kupić tylko 50 tokenów MCADE za 1 USD. Jeśli chcesz zaangażować się w rozwój branży GameFi i Metacade jako jej lidera, zrób to właśnie teraz.