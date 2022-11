Top 11 krypto Metaverse, które przyniosą Ci fortunę w 2023 roku

Gdy skupimy się na 2023 r., niesie on za sobą dużo możliwości inwestowania w jedne z najlepszych krypto metaverse zarówno dla krótko-, jak i długoterminowych inwestycji. Podczas gdy wielki krach kryptowalut zresetował wartości na całym świecie, pojawiające się możliwości inwestycyjne w rzeczywistości nigdy nie były lepsze.

2023 przyniesie ze sobą wzrost niektórych z najlepszych dotychczasowych zysków kryptowalut Metaverse, zarówno nowych, jak i starych. Podczas gdy niektóre starsze projekty krypto Metaverse mogą potrzebować więcej czasu, aby odzyskać swoje niegdyś wysokie szczyty, nowsze projekty Metaverse mają realną szansę na drastyczny wzrost w 2023 roku.

Przyszłość Metaverse

2022 był trudnym rokiem dla projektów i platform w całej sferze kryptowalut. Żetony Metaverse poszybowały w górę pod koniec 2021 r., ale poleciały na łeb na szyję w pierwszej połowie 2022 r.

Niewymienne tokeny (NFT) straciły praktycznie taką samą wartość, jak waluty zamienne, takie jak Bitcoin. Niemniej jednak rok 2023 jest gotowy do odnotowania rekordowych zysków w przestrzeni Web3 , ponieważ GameFi ma eksplodować, podnosząc wartość NFT i projektów metaverse.

Gry stają się coraz bardziej integralną częścią naszej kultury, czego dowodem jest światowy rynek gier, który do 2025 r. przekroczy 250 miliardów dolarów. Wraz z rosnącą popularnością metaverse, gier online i grania w celu zdobycia możliwości GameFi – niektóre z najlepszych kryptowalut Metaverse mogą stać się twórcami fortuny.

11 Top Metaverse możliwości krypto

Metacade (MCADE) — Centrum GameFi prowadzone przez społeczność Decentraland (MANA) – Kreator wirtualnego świata Quint (QUINT) – Butikowy rynek NFT Sandbox (SAND) – Tworzenie wirtualnego świata MetaHero (HERO) — Realny skaner zasobów Axie Infinity (AXS) – Gra polegająca na walce z potworami NFT Worlds (WRLD) — Otwarty świat inspirowany Minecraftem Star Atlas (ATLAS) – Gra MMORPG science fiction Illuvium (ILV) – Gra RPG z otwartym światem Wizardia (WZRD) – Gra RPG Fantasy Magic Lucky Block (LBLOCK) – Gra loteryjna NFT

1. Metacade (MCADE) – Kradnie show – Centrum GameFi prowadzone przez społeczność

Z chwilą rozpoczęcia presale, Metacade jest jednym z najnowszych i najbardziej ekscytujących z najlepszych krypto Metaverse, które pojawią się w 2023 roku. Metacade to wirtualna arkada gier, napędzana przez społeczność, w której użytkownicy mogą kształtować przyszłość gier.

Gry typu Play To Earn są sercem Metacade, ale gracze będą mieli wiele sposobów na zarabianie poza nim, w tym publikowanie najlepszych gier, pisanie recenzji, udział w najświeższych turniejach gier i obstawianie. Z dodatkową zachętą do zarabiania na wszystkich tych wkładach, większość bogactwa trafi bezpośrednio do samych graczy, w przeciwieństwie do korporacji. Nagrody zostaną przyznane w natywnym tokenie gry, MCADE.

Członkowie społeczności Metacade będą mogli komunikować się w czasie rzeczywistym, dyskutować i głosować nad zmianami i ulepszeniami gier. Ważnym dodatkiem do platformy będą Metagranty, źródło finansowania przyznawane twórcom gier w celu urzeczywistnienia ich pomysłów. Członkowie będą głosować nad propozycjami gier, a zwycięzca otrzyma fundusze na urzeczywistnienie swojej gry.

2. Decentraland (MANA) – Kreator wirtualnego świata

Decentraland to jedna z oryginalnych przestrzeni metaverse, dająca użytkownikom możliwość zakupu i posiadania działek cyfrowej ziemi. Następnie mają możliwość budowania na tej ziemi w dowolny sposób, na przykład poprzez tworzenie gier lub rynków, aby wygenerować źródło dochodu. Istnieje również możliwość wynajęcia gruntu innym.

Jako jedna z najlepszych lokalizacji kryptowalut Metaverse, Decentraland zyskał dobrą reputację i oddanych fanów. Jednak awaria kryptowalut znacznie obniżyła wartość Decentraland w stosunku do jego przeszłości i sprawiła, że jego działki wirtualnej ziemi są droższe niż rynek wydaje się obecnie tolerować.

3. Quint (QUINT) – Butikowy rynek NFT

Quint jest jednym z najbardziej wyjątkowych z najlepszych krypto metaverse, jakie możesz posiadać w 2023 roku, ponieważ stara się łączyć metaverse i świat rzeczywisty w nowatorski sposób. Podobnie jak wiele innych najlepszych projektów krypto Metaverse, pozwala użytkownikom kupować i sprzedawać na rynku NFT, stawiać swoje tokeny i grać, aby zarabiać. Co więcej, odbywają się tam wydarzenia z super obstawianiem, w których gracze mogą zdobywać nagrody w świecie rzeczywistym, takie jak pobyty w hotelach i zniżki w restauracjach.

Quint stworzy również butikowy rynek, który da użytkownikom możliwość drukowania, oprawiania i dostarczania plików NFT, tak aby ludzie mieli możliwość wykorzystania ich w świecie fizycznym do cyfrowego NFT.

4. Sandbox (SAND) – Tworzenie wirtualnego świata

Podobnie jak Decentraland, Sandbox to cyfrowy świat, w którym użytkownicy mogą kupować i budować na własnych działkach, dając użytkownikom dowolność, jak z nich korzystają.

Wspierany przez uznanych inwestorów SoftBank i współpracujący z firmami z branży gier Atari i firmami produkcyjnymi Lionsgate, Sandbox stara się tworzyć unikalne światy (takie jak projekt o tematyce „Hellboy”), w których użytkownicy mogą odkrywać, budować, handlować i w inny sposób wykorzystywać to, co widzą, aby zdobyć tokeny cyfrowe, SAND.

5. MetaHero (HERO) – Realny skaner aktywów

MetaHero to kolejny wyjątkowy dodatek do listy najlepszych krypto metaverse, które możesz posiadać w 2023 roku. Chce on zmienić sposób, w jaki wygląda metaverse, tworząc największą na świecie i najbardziej realistyczną bibliotekę zasobów.

Aby to osiągnąć, MetaHero będzie skanować obiekty i ludzi w świecie rzeczywistym, aby metaverse było jak najbardziej realistyczne. Oznacza to, że zamiast mieć stworzonego cyfrowo awatara, będziesz mieć takiego, który wygląda dokładnie tak jak Ty i będziesz mógł kupować i wymieniać przedmioty, które są dokładną repliką tych z prawdziwego świata.

6. Axie Infinity (AXS) – Gra polegająca na walce z potworami

Ta gra inspirowana Pokemonami daje użytkownikom możliwość posiadania, ulepszania i walki z własnymi, zastrzeżonymi stworzeniami, pieszczotliwie zwanymi Axies, w cyfrowym wszechświecie stworzonym przez Sky Mavis Studio.

Wykonywanie zadań i innych działań we wszechświecie może przynieść nagrody dla graczy, chociaż istnieje limit dziennej kwoty, którą możesz zarobić, co doprowadziło do kontrowersyjnego wynajmowania aktywów. Pomimo tego, że awaria kryptowalut zdziesiątkowała zarówno wartość, jak i popularność gry, jej token jest nadal uważany za jeden z najlepszych krypto metaverse, jakie można posiadać.

7. NFT Worlds (WRLD) – Otwarty świat inspirowany Minecraftem

Ta najlepsza krypto Metaverse pochodzi z gry z otwartym światem inspirowanym popularnym Minecraftem, dając graczom znajome wrażenia, sterowanie i mechanikę w grze. Dzięki wielu różnym „światom” użytkownicy mogą wybierać spośród wielu map do odkrywania, budowania i interakcji z innymi użytkownikami.

Mogą tworzyć tu gry lub rynki, na których towary w grze mogą być następnie wymieniane na rzeczywistą wartość. I chociaż nie jest oficjalnie powiązany z Minecraftem, umożliwi on kompatybilność między platformami, co oznacza, że każdy, kto ma konto Minecraft, może również uzyskać dostęp do NFT Worlds.

8. Star Atlas (ATLAS) – Gra Sci-Fi MMORPG

Star Atlas oferuje gigantyczny meta świat dla wielu graczy, w którym gracze muszą wybrać jedną z trzech unikalnych frakcji, walczących o kontrolę nad terytorium i zasobami. Ta gra łączy w sobie rozległy świat MMORPG z możliwością zarabiania w GameFi NFT, dając graczom szansę na zysk, gdy angażują się w walkę, rzemiosło i wojny gildii.

Gracze mogą wpływać na wynik bitew lub odkrywać świat science fiction w swoim niestandardowym statku kosmicznym, aby znaleźć w grze zasoby o wartości w świecie rzeczywistym.

9. Illuvium (ILV) – Gra RPG z otwartym światem

Illuvium łączy w sobie świat hodowli Axie Infinity z grą RPG z otwartym światem, w której użytkownicy mogą odkrywać tętniące życiem i piękne krajobrazy, wykonując zadania i odkrywając stworzenia zwane Iluvials. Mają oni swoje klasy, zdolności, mocne i słabe strony, a przy ponad 100 z nich zebranie ich wszystkich zajmie trochę czasu.

Można je również wymieniać między użytkownikami, wraz z niestandardowymi skórkami i innymi przedmiotami kolekcjonerskimi, za tokeny ILV. Z zaledwie 10 milionami tokenów, które kiedykolwiek zostaną wydane, wartość ILV ma szansę wzrosnąć wraz ze wzrostem popularności gry, czyniąc Illuvium jednym z najlepszych krypto metaverse, który ma szansę na wzrost wartości.

10. Wizardia (WZRD) – Gra Fantasy Magic RPG

Następna na liście jest Wizardia, popularna gra RPG fantasy, w której użytkownicy tworzą własne unikalne postacie, ulepszają je i swój sprzęt, aby stać się najlepszym czarodziejem. Gra oferuje nie tylko piękny styl wizualny, ale także dzikie bitwy PvP i PvE, w których użytkownicy muszą używać strategii i siły, aby wspinać się w rankingach najlepszych czarodziejów gry i zdobywać tokeny WZRD. Z tokenem, który spadł ze szczytu z powodu awarii kryptowalut, Wizardia oferuje zniżkę na wejście do świata najlepszych krypto metaverse.

11. Lucky Block (LBLOCK) – Gra loteryjna NFT

Lucky Block to inny rodzaj gry NFT w stylu loterii, w której użytkownicy mają szansę wygrać częste wypłaty nagród, które obejmują kilka wielkich nagród, w tym bilety na mecz Mistrzostw Świata i luksusowe samochody.

Dzięki loterii opartej na blockchainach gracze mogą być pewni, że wypłaty nagród są bardziej równomiernie rozłożone i sprawiedliwe, ale aby zdobyć duże bilety, musisz kupić ich Platinum Roller’s Club NFT, który oczywiście jest jednym z droższych NFT, które oferują.

Najlepsze krypto Metaverse na rok 2023 i później

Awaria kryptowalut w 2022 r. spowodowała utratę wartości wielu najlepszych krypto metaverse, co może mieć negatywny wpływ na ich zdolność do osiągnięcia nowych szczytów w 2023 r. Na szczęście nowsze projekty metaverse, takie jak Metacade , nie mają negatywnych związków z awarią kryptowalut, co daje im znacznie większą szansę na szybszy wzrost wartości niż innym tokenom krypto Metaverse.

Jako centrum GameFi, w którym użytkownicy mogą wchodzić w interakcje i zdobywać tokeny MCADE z różnych gier i działań, takich jak testowanie, pisanie recenzji, udostępnianie alfa i obstawianie, Metacade może z łatwością stać się jedną z najlepszych okazji inwestycyjnych, aby zarobić fortunę w 2023 r. i później.

Ma ono stać się miejscem docelowym dla entuzjastów gier, w którym twórcy połączą się i wspólnie stworzą przyszłość gier Metaverse. Metacade zapewnia przestrzeń, która powinna zyskać na popularności i wartości tak szybko, jak ludzie do niej przybędą.

Podczas 9-etapowej presale, która jest obecnie w pełnym rozkwicie, 125 tokenów MCADE jest do zgarnięcia za 1 USD w początkowej fazie, ale będą one droższe z każdym kolejnym etapem,, co poskutkuje ostateczną ceną 50 MCADE za 1 USD. W presale dostępnych będzie tylko 1,4 miliarda tokenów, więc prawdopodobnie zostaną one gwałtownie wyprzedane. Zaleca się wczesne dołączenie, aby uzyskać najlepszą wartość z tej gamingowej możliwości metaverse.