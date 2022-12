FTX złożył wniosek o upadłość, a Metacade (MCADE) ma gwałtownie wzrosnąć w presale

Rynki kryptowalut zostały do głębi wstrząśnięte ostatnimi wiadomościami, że druga co do wielkości giełda kryptowalut na świecie, FTX , ma złożyć wniosek o upadłość w amerykańskich sądach. W bilansie FTX odkryto czarną dziurę o wartości 8 miliardów dolarów po tym, jak dziesiątki klientów wycofało swoje środki, a potencjalne przejęcie przez arcyrywala Binance nie powiodło się, nie pozostawiając założycielowi i dyrektorowi generalnemu Samowi Bankmanowi-Friedowi innego wyjścia, jak tylko złożyć wniosek o upadłość.

Pomimo tego ostatniego ciosu, który uderzył w rynki, wygląda na to, że Metacade utrzyma swoją wartość i gwałtownie wzrośnie podczas presale.

Czym jest Metacade?

Metacade to pierwsza prowadzona przez społeczność arkada gier, która pojawiła się w Web 3.0. To miejsce, w którym entuzjaści gier mogą się zbierać i spędzać wolny czas, grając w najnowsze tytuły typu „play-to-earn” (P2E). Planuje on stać się wiodącą platformą GameFi w metaverse, oferując coś zarówno inwestorom, graczom, jak i programistom.

Podstawą całego ekosystemu jest moneta MCADE, którą można wydawać, obstawiać i zarabiać na platformie. Oprócz strony P2E w grach, użytkownicy mogą wnosić wkład w społeczność na kilka innych sposobów, zdobywając nagrody na bieżąco. Obejmują one:

Dzielenie się wiedzą w przestrzeni społecznej

Testowanie wsteczne gier

Przekazywanie informacji zwrotnej programistom

Pisanie recenzji gier

Regularne losowania nagród

Nadrzędnym celem Metacade jest stworzenie w pełni autonomicznej i należącej do społeczności przestrzeni, w której członkowie mają pełną kontrolę nad decyzjami dotyczącymi platformy, oferując jednocześnie jeden z najbardziej dogłębnych tytułów w przestrzeni Web 3.0 GameFi, który zachęci użytkowników do powrotu znowu i znowu.

Dlaczego Metacade jest inny?

Kilka aspektów planu biznesowego Metacade, które można zobaczyć w whitepaper , odróżnia ją od konkurencji GameFi. Najbardziej oczywistym jest obszerny katalog tytułów, który będzie stale ewoluował, gdy programiści będą tworzyć nowe tytuły. W przeciwieństwie do innych platform do gier, Metacade nie polega na jednej lub ograniczonej liczbie tytułów, aby utrzymać zainteresowanie członków.

Metacade nie zaakceptował finansowania od inwestorów venture capital, próbując pozyskać tylko tych, którzy są naprawdę zainteresowani grami. Co więcej, presale MCADE jest otwarta dla wszystkich, więc kiedy MCADE wejdzie na rynek, członkowie jej społeczności odniosą największe korzyści ze wzrostu wartości.

To nie tylko oddaje moc gier z powrotem w ręce tych, którym najbardziej zależy na grach wideo, ale także dzięki wyjątkowej i samowystarczalnej gospodarce tokeny MCADE zostaną zwrócone użytkownikom w postaci nagród w grze, konkursów, losowań nagród, stakingu i zaangażowania społeczności. Dodatkowe dochody zostaną przyciągnięte do gry dzięki reklamom, płatnym salonom gier i ofertom pracy.

To podejście społecznościowe znajduje się w centrum każdej części planu działania Metacade. Jest to centrum, w którym programiści mogą urzeczywistniać swoje pomysły i zdobywać fundusze zatwierdzone przez społeczność za pośrednictwem Metagrantów, poddawanych głosowaniom przez członków i dystrybuowanych przez platformę. Ponadto ci, którzy chcą zbudować karierę w przestrzeni GameFi, mogą ubiegać się o szereg wakatów w największych branżach Web 3.0.

Dlaczego MCADE ma gwałtownie wzrosnąć

Chociaż krach FTX wywołał znaczny niepokój wśród inwestorów i rynków, szczególnie biorąc pod uwagę poziom płynności i utraconą wartość kapitalizacji rynkowej, te kryptowaluty, które nie zostały jeszcze notowane na giełdzie, zostały odizolowane od najgorszego wpływu krachu.

To, wraz z wyraźnym potencjałem długowieczności platformy, jest rzadkością w świecie Metaverse, ponieważ jest to platforma, na której użytkownicy mogą osiągnąć wiele rzeczy, które chcieliby zrobić w Web 3.0.

Ponadto, po zakończeniu presale, jego kapitalizacja rynkowa prawdopodobnie wyniesie około 28 milionów dolarów. To sprawia, że jest znacznie mniejszy niż konkurenci, tacy jak The Sandbox i Decentraland, którzy osiągnęli szczyty na ponad 5-ciu miliardach dolarów. To ilustruje, jak duży potencjał do wzrostu ma token MCADE.

Kup MCADE w presale

Pierwsi inwestorzy w MCADE zakończą presale, otrzymując zwrot z inwestycji, jeśli zdecydują się je sprzedać. Podczas rundy otwarcia presale inwestorzy mogli zdobyć 125 MCADE za 1 USD. Jego dziewięć rund powoduje wzrost wartości do ostatecznej wartości 50 MCADE za każdy zainwestowany 1 $. To już sprawia, że jest to atrakcyjna perspektywa.

Jednak bogaty potencjał platformy i wyjątkowość ściśle związana z jej drogą do rynku daje Metacade poczucie niedoceniania – nawet biorąc pod uwagę niestabilność rynku spowodowaną krachem FTX. Wszystko to oznacza, że Metacade może być okazyjną inwestycją roku.