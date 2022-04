Goldman Sachs Group Inc. ogłosił plany zaoferowania pozagiełdowego handlu opcjami na Ethereum (ETH). Według Andreia Kazantseva, globalnego szefa banku, decyzja o zaoferowaniu pozagiełdowego handlu opcjami na Ethereum jest związana z rosnącym zainteresowaniem klientów Ethereum, która jest drugą co do wielkości kryptowalutą pod względem kapitalizacji rynkowej.

We wtorek, podczas webinarium dla klientów Goldman Sachs, Andrei stwierdził, że gigant z Wall Street planuje sprzedaż opcji na Ethereum rozliczanych w gotówce w "odpowiednim czasie". Bank nie podał konkretnego terminu, kiedy planuje rozpocząć pozagiełdowy obrót opcjami ETH.

Plany dotyczące opcji na ETH pojawiają się tuż po tym, jak Goldman Sachs zaczął oferować pozagiełdowe opcje na Bitcoina. Goldman Sachs rozpoczął oferowanie opcji na BTC w zeszłym miesiącu.

Popyt na opcje kryptowalutowe wśród inwestorów

Obserwuje się zwiększone zapotrzebowanie na handel opcjami przez inwestorów kryptowalutowych, ponieważ wykorzystują je do zwiększenia zysków i zmniejszenia ryzyka.

Po drugie, transakcje pozagiełdowe to zazwyczaj większe transakcje i są one organizowane w tajemnicy.

Podczas webinarium pracownik działu aktywów cyfrowych Goldmana, George Lewin-Smith, zauważył, że rozmowy wśród klientów przeniosły się na Ethereum, które jest obecnie postrzegane jako "bardziej inwestycyjna klasa aktywów".

Oprócz handlu opcjami, Goldman Sachs obecnie nie oferuje spotowego handlu kryptowalutami. Zapewnia jednak dostęp do kanadyjskich i europejskich instrumentów giełdowych, które klienci mogą wykorzystać jako substytut.

Wyniki Ethereum (ETH)

Po przejściu ostatniego ważnego testu w drodze do długo oczekiwanej aktualizacji oprogramowania, zwanej "The Merge", cena Ethereum (ETH) wzrosła o ponad 32%.

Jeśli się powiedzie, "The Merge" będzie najważniejszą aktualizacją techniczną od czasu uruchomienia Ethereum w 2015 roku. Głównym celem modernizacji jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przez Ethereum, przy jednoczesnej poprawie skalowalności i wydajności blockchaina.