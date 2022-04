Nexo, wiodąca instytucja regulowana w zakresie aktywów cyfrowych, uruchomiła własną platformę brokerską o nazwie Nexo Prime. Nowa jednostka brokerska skierowana jest do inwestorów instytucjonalnych, korporacyjnych oraz zamożnych inwestorów.

Nexo Prime zapewni inwestorom wszystkie niezbędne narzędzia do handlu, zaciągania i udzielania pożyczek oraz bezpiecznego przechowywania ich aktywów cyfrowych w ramach jednego produktu. Będzie on stanowił uzupełnienie istniejącej, wiodącej na rynku platformy detalicznej Nexo.

Współzałożyciel Nexo, Kalin Metodiev, powołuje się na zwiększony popyt na aktywa cyfrowe ze strony inwestorów korporacyjnych i instytucjonalnych.

Metodiev powiedział:

"Popyt instytucjonalny i korporacyjny na aktywa cyfrowe nigdy nie był większy, a rynek usług typu prime może wzrosnąć 10-krotnie w ciągu najbliższego roku. Klienci wchodzący w tę przestrzeń wymagają zaawansowanej, wszechstronnej platformy klasy instytucjonalnej i takie właśnie rozwiązanie oferujemy poprzez Nexo Prime”.

Nexo znajduje się w stanie inkubacji od 18 miesięcy i posiada już grupę kluczowych klientów.

Yasen Yankov, wiceprezes ds. rozwoju Nexo Prime powiedział:

"Przez ostatnie 18 miesięcy starannie budowaliśmy i inkubowaliśmy Nexo Prime z podstawową grupą klientów i jesteśmy podekscytowani, że możemy odsłonić platformę dla reszty świata. Już dziś jesteśmy zaufanym partnerem dla wiodących firm handlowych, funduszy hedgingowych, biur rodzinnych i biur OTC. Zapewniamy naszym klientom dostęp do głębokich, zdywersyfikowanych puli płynności; udzielanie pożyczek w celu zaspokojenia wszelkich potrzeb; najlepsze ceny na rynku; wydajną realizację zleceń z niskimi opóźnieniami; a także wiodące w branży rozwiązanie w zakresie przechowywania we współpracy z BitGo, Fireblocks, Ledger Vault i Fidelity Digital Assets, a wszystko to w połączeniu z ubezpieczeniem depozytowym o wartości 375 mln USD za pośrednictwem Lloyd's of London i Marsh & Arch”.

Usługi oferowane przez Nexo Prime

Nexo Prime będzie oferować trzy główne usługi, które obejmują handel, przechowywanie i udzielanie pożyczek.

W ramach usług handlowych Nexo Prime oferuje najlepszą w swojej klasie infrastrukturę umożliwiającą płynne i niezawodne realizowanie dużych zleceń przy konkurencyjnych opłatach transakcyjnych. Platforma umożliwia użytkownikom zawieranie transakcji bezpośrednio za pomocą wywołań API lub za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika.

W zakresie przechowywania Nexo Prime łączy wiodące w branży rozwiązania firm Fidelity Digital Assets, BitGo, Ledger Vault i Fireblocks. Wszystkie aktywa cyfrowe będą przechowywane w sejfach III klasy wojskowej. Inwestorzy są również chronieni dzięki ubezpieczeniu depozytowemu o wartości 375 milionów dolarów przez Lloyd's of London i March & Arch.

W kwestii udzielania pożyczek Nexo Prime oferuje wiodącą na rynku platformę do udzielania pożyczek kryptowalutowych, która zapewnia klientom płynność na żądanie zarówno w przypadku transakcji z depozytem zabezpieczającym, jak i pożyczek pozagiełdowych.