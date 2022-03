W ciągu ostatnich kilku miesięcy Jasmy Coin (JASMY) znajdowała się w silnym trendzie niedźwiedzim. Moneta próbowała kilka razy zbudować impet wzrostowy, ale większość prób zakończyła się niepowodzeniem. Co zatem czeka inwestorów JASMY w przyszłości? Oto kilka najważniejszych informacji:

Moneta obecnie zbliża się do najniższego poziomu w historii.

JASMY spadła również o prawie 100% od swoich rekordów wszechczasów.

W momencie publikacji artykułu kurs Jasmy Coin (JASMY) wynosił 0,01266 USD.

Źródło danych: Tradingview

Jasmy Coin (JASMY) – Prognoza cenowa

Rynek kryptowalut uległ oczywiście załamaniu i wiele monet odnotowało straty. Jednak Jasmy Coin (JASMY) znalazła się na kolejnym niedźwiedzim poziomie. Obecnie moneta zbliża się do najniższych poziomów wszech czasów. Ponadto uległa znacznemu spadkowi w stosunku do poprzedniego ATH.

Jasmy Coin (JASMY) pozostaje również poniżej swojej 25-dniowej prostej średniej kroczącej. Wszystkie te znaki wskazują na kontynuację niedźwiedziej perspektywy w najbliższym czasie. Jednak być może jedną z oznak optymizmu jest fakt, że wskaźnik siły względnej przesunął się do terytorium wyprzedania. To może sugerować, że być może Jasmy Coin (JASMY) spadła do granicy i jedyną drogą jest teraz wzrost.

Następnym kluczowym wsparciem dla japońskiego tokena będzie 0,010 USD. Spodziewamy się, że moneta przebije ten poziom, zanim znajdzie kolejny ruch w górę. Jednak każdy byczy ruch może napotkać poważne trudności przy przebiciu się powyżej poziomu 0,02 USD. W momencie publikacji artykułu kurs Jasmy Coin (JASMY) wynosił 0,012 USD.

Czy warto kupić Jasmy Coin (JASMY)?

Cóż, to zaskakujące, że Jasmy Coin (JASMY) osiągnęła takie dno. Jest to przecież bardzo przyzwoity projekt, który ma zapewnić prosty sposób na zarabianie na danych przez firmy i osoby prywatne.

Chociaż istnieją jeszcze inne projekty, takie jak Ocean Protocol, które dobrze sobie radzą w tej dziedzinie, Jasmy Coin (JASMY) nadal pozostaje solidną opcją. Może to być świetna opcja do zakupu, zwłaszcza teraz, gdy jest już całkowicie na dnie.