Luna: Dlaczego sprzedałem dziś swoje UST po 0,95 dolara

Zjadłem dziś solidną porcję pokornego ciasta, więc może ten artykuł posłuży mi jako forma terapii.

Mówię o Terra, jej tokenie Luna i jej stablecoinie UST. Podsumowując, UST to algorytmiczny stablecoin, który technicznie nie jest niczym zabezpieczony (wybaczcie mi, zwolennicy Luny). Za każdym razem, gdy wybijany jest 1 UST, spalany jest 1 LUNA i na odwrót.

W ten sposób utrzymywany jest kurs 1 USD, ale co się stanie, gdy presja na sprzedaż będzie tak duża, że UST spadnie poniżej kursu? To przeraża ludzi.

A kiedy ludzie są przestraszeni, sprzedają UST w obawie, że kurs spadnie poniżej dolara.

To wywołuje jeszcze większy strach, co z kolei powoduje jeszcze większą sprzedaż, a to z kolei wywołuje jeszcze większy lęk i tak dalej, i tak dalej. Gdybym miał ograniczony zasób słów, to mógłbym to nazwać po prostu najazdem na bank. Widzieliśmy to dzisiaj, gdy UST stracił na wartości, a około trzydzieści minut temu spadł do 88 centów (obecnie 90 centów).

Byłem jedną z tych przerażonych osób. W rzeczywistości sprzedałem swoje UST za 95 centów za dolara, przełykając dość niewygodną stratę 5%, o czym szczegółowo informuje poniższy wątek na Twitterze, który napisałem, gdy łzy spływały mi po twarzy i spadały na klawiaturę.

I just sold majority of my $UST at 95 cents on the dollar.

Putting together a quick thread on why, while the the egg is still fresh on my face.

And yeah, gun to my head, I still think the peg survives.

🧵1/6 https://t.co/ruToLdAvf6

— Dannii Ashmore (@FearlessIntern) May 9, 2022