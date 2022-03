MakerDAO planuje zastąpić token zarządzający MKR

Lider społeczności MakerDAO przedstawił na forum dnia 14 marca tego roku propozycję alternatywnego mechanizmu ekonomicznego dla tokenów. Propozycja ma na celu wprowadzenie nowego tokena stkMKR, który zastąpiłby obecny token zarządzający MKR.

Jeśli propozycja zostanie przyjęta, będzie to oznaczać zmianę tokenomiki w MakerDAO.

Natychmiast po złożeniu propozycji, społeczność wybuchła i pojawiło się bardzo wiele odpowiedzi, z których większość popierała propozycję.

Po opracowaniu propozycja będzie musiała zostać przyjęta jako MIP, aby mogła zostać przegłosowana przez posiadaczy MKR – proces ten trwa dwa tygodnie.

Propozycja ma na celu rozwiązanie kilku problemów związanych z obecnymi tokenomikami MakerDAO, które wykorzystują mechanizm "odkupienia i spalenia". Według zapewnień propozycja ma rozwiązać takie problemy jak brak ukierunkowanych bodźców, ponieważ cały kapitał jest zwracany posiadaczowi MKR za pomocą mechanizmu odkupu i wypalenia.

Zdaniem lidera społeczności obecny system w ograniczonym stopniu zapobiega atakom na zarządzanie, zwłaszcza jeśli chodzi o manipulacje głosami.

⚒️ @MonetSupply presented an idea of an alternative token economic mechanism that could supplement the current MKR buyback value accrual system.

stkMKR? Read the entire thread:https://t.co/1hEORZTblu

