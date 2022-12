Metacade może potroić swoją cenę w presale, przewidują eksperci

Metacade to zupełnie nowa platforma Metaverse, która łączy entuzjastów gier play to earn , z ekscytującymi możliwościami w świecie Web3 i GameFi. Ponieważ jego natywny token MCADE właśnie rozpoczyna presale, wielu inwestorów spodziewa się dużych zysków.

Sam projekt jest dobrze przygotowany do odniesienia sukcesu w Web3 i ma plany na dużą ekspansję. Metacade obejmuje kilka kluczowych obszarów postępu technologicznego, oferując jednocześnie szereg korzyści członkom społeczności. Podsumowując, Metacade ma szeroką propozycję wartości, która może służyć niezliczonej liczbie osób, a zapaleni handlowcy twierdzą, że token MCADE może potencjalnie potroić swoją wartość w nadchodzących tygodniach. Ale jak bardzo Metacade może urosnąć? Czas się temu przyjrzeć!

GameFi: przesuwanie granic gier

Termin GameFi to połączenie słów „gry” i „finanse”, jest to nowa dziedzina odblokowana przez technologię blockchain. Co więcej, połączenie gier i zarabiania jest możliwe dzięki zrównoważonemu generowaniu płynności w ramach ekonomii gry. Jest to coś, czego starsze gry po prostu nie mogą nawet zacząć wprowadzać.

GameFi to szybko rozwijający się sektor technologii blockchain. Zintegrowane rynki stanowią podstawę w pełni funkcjonującej ekonomii w grze, w której użytkownicy mogą kupować i sprzedawać zasoby cyfrowe, aby uzyskać dostęp do funkcji rozgrywki i przedmiotów, które można dostosowywać. Jest to również miejsce, w którym gracze mogą zarabiać podczas grania.

Obecnie obserwujemy coraz większą liczbę innowacyjnych programistów, którzy przechodzą na tworzenie swoich gier w sieci. Patrząc w przyszłość, oczekuje się jedynie, że branża GameFi będzie się jeszcze bardziej rozwijać. W tej chwili gry to branża warta wiele miliardów dolarów, a ponad 3 miliardy osób na całym świecie określa się jako gracze. Teraz wszyscy mogą uzyskać dostęp do tytułów, które zapewniają nagrody w postaci cyfrowej waluty.

Zbudowany na blockchainie proces kupna i sprzedaży jest naturalnym generatorem płynności dla platform GameFi. Tę płynność można wykorzystać do płacenia graczom za czas spędzony w grze. Niezależnie od tego, czy nagrody tokenowe zdobywa się poprzez doskonalenie swoich umiejętności, przechodzenie przez kolejne poziomy, czy pokonywanie przeciwników, aspekt „play to earn” jest niezwykle atrakcyjną propozycją dla graczy z całego świata.

Wartość wirtualnej rzeczywistości

W tej chwili metaverse jest siedliskiem rozwoju technologicznego. Istnieje wiele wirtualnych światów, niektóre z nich są przeznaczone do wypoczynku, a inne do pracy. Głównie są one tworzone, aby pomieścić ogromne tytuły z otwartym światem, które w pełni zanurzają graczy w rewelacyjnych środowiskach cyfrowych.

Gry Blockchain i Metaverse idą ręka w rękę. Własne zasoby cyfrowe zapewniają wyższy poziom kontroli użytkownika, a sam Metaverse zapewnia użytkownikom nieosiągalny wcześniej poziom zanurzenia. Te cechy łączą się, tworząc niemal realistyczne krajobrazy, w których gracze mogą odkrywać, przeżywać przygody i – dzięki technologii blockchain – zarabiać.

Jednym z projektów, który wygląda na to, że zdominuje tę przyszłą domenę, jest Metacade . Platforma Metacade buduje rozległy metaverse, który oferuje szereg gier „play to earn” w stylu arkadowym, a także kilka innych wyjątkowych korzyści. Projekt ten jest z natury napędzany przez społeczność i ma na celu zapewnienie wielu przydatnych usług, które mogą pomóc w rozszerzeniu świata GameFi i Web3.

Czym dokładnie jest Metacade (MCADE)?

Metacade to platforma Web3, która ma być jednym miejscem dla gier P2E i Web3. Pomyśl o tym jako o pewnego rodzaju internetowym salonie gier dla entuzjastów kryptowalut. Oczywiście, zamiast mieć tylko jeden tytuł, Metacade będzie hostować całą gamę gier. A jeszcze bardziej ekscytujące jest to, że niektóre z tych gier zostaną zaplanowane i opracowane przez użytkowników Metacade.

Oprócz oferowania szeregu tytułów typu „play-to-earn” w ramach Metacade, projekt ten oferuje użytkownikom wyjątkowe możliwości zarabiania. Metacade ma na celu zachęcanie do dalszego rozwoju sektora GameFi poprzez zachęcanie do skoncentrowanego na społeczności podejścia do zajmowania się najnowszymi grami typu „play-to-earn”.

Mówiąc najprościej, użytkownicy mogą dzielić się swoją wiedzą na temat ulubionych gier, na przykład wskazówkami, jak poprawić wydajność lub jak zmaksymalizować potencjał zarobkowy. Następnie Metacade nagrodzi użytkowników za udostępnianie i angażowanie się w społeczność.

Specjalne role w GameFi

Społeczność Metacade uzyskuje również dostęp do wyjątkowych ofert pracy. Niektóre z najlepiej zapowiadających się gier GameFi będą reklamować role testerów w metaverse Metacade, szukając entuzjastów GameFi i natywnych użytkowników Web3, którzy będą szukać błędów i przekazywać opinie.

Będzie to niesamowita okazja, aby uzyskać dostęp do najgorętszych gier, zanim zostaną one oficjalnie udostępnione. Społeczność Metacade może grać w te tytuły i zdobywać tokeny MCADE jako nagrodę za usługi świadczone na rzecz zespołów tworzących gry.

Pobudzanie innowacyjności

Metacade zawiera również funkcję, która pozwoli najlepszym innowatorom w GameFi wprowadzać swoje dzieła do świata Web3. Finansowanie jest integralnym aspektem procesu rozwoju. Aby gry osiągnęły swój pełny potencjał i w pełni realizowały podstawowe pomysły, które chcą zobaczyć gracze, kluczowe znaczenie ma finansowanie na wczesnym etapie.

Program Metagrants został zaprojektowany, aby pomóc twórcom gier w tym procesie. Członkowie społeczności zdecydują, które propozycje gier najbardziej chcieliby zobaczyć opracowane i mogą głosować na jednego zwycięzcę, który otrzyma grant w ramach programu. W ten sposób społeczność Metacade będzie miała bezpośredni wpływ na przyszłość branży GameFi, nawiązując wczesne relacje z innowacyjnymi programistami i pomagając w procesie rozwoju.

Dlaczego właśnie Metacade (MCADE) ma tak duży potencjał?

W tej chwili token MCADE jest zaniżony – znacznie zaniżony. Token ten właśnie rozpoczął swoją presale, więc pierwsi inwestorzy mają doskonałą okazję do osiągnięcia znacznych zysków, ponieważ przełomowy świat Metaverse stale się rozwija.

Projekt ten zajął mocną pozycję na przecięciu sektorów technologicznych, które stale się rozwijają. W latach 2016-2021 łączna liczba posiadaczy kryptowalut wzrosła z mniej niż 5 milionów do prawie 300 milionów. To 59-krotny wzrost w ciągu zaledwie 5 lat.

W tym czasie branża ta odnotowała znaczne ulepszenia technologiczne w niektórych kluczowych obszarach. Ekosystemy dApp, takie jak Ethereum i Solana, poprawiły szybkość transakcji, co znacznie sprzyja przyszłości Web3. Metacade stara się służyć użytkownikom Web3 na wiele kluczowych sposobów, łącząc społeczność i zapewniając krypto nagrody w tym procesie.

Przewidywanie cen MCADE

Przy tak wielu niesamowitych funkcjach projekt Metacade wydaje się być głównym graczem w metaverse. Niezależnie od tego, czy mowa tu o innowacyjnych zdecentralizowanych aplikacjach ( dApps ), przyspieszeniu rozwoju technologicznego w metaverse, czy też o zapewnieniu graczom wyjątkowych możliwości zarabiania dzięki wyborowi gier w stylu arkadowym, projekt Metacade jest naprawdę rozległy.

Ponieważ token MCADE dopiero rozpoczyna swoją presale, inwestorzy krypto na całym świecie chętnie się w to angażują. Doświadczeni handlowcy spodziewają się od 100% do 200% zysków, a niektórzy twierdzą, że może to być nawet więcej. Jedno jest pewne, token MCADE jest obecnie niedoceniany i jest wypuszczany za jedyne 0,008 USD za token w presale. Przy całej oferowanej wartości może on konkurować z największymi platformami GameFi na świecie w nadchodzących latach.