Kluczowe wnioski

Sam Bankman-Fried został aresztowany na Bahamach i grozi mu ekstradycja do USA

CEO Alameda, Caroline Ellison, została podobno zauważona w Nowym Jorku

Były dyrektor generalny Sam Trabucco złożył rezygnację w sierpniu i w dużej mierze uniknął tego samego poziomu kontroli, co pozostała dwójka

Oh, Sam.

Zniesławiony założyciel FTX Sam Bankman-Fried został aresztowany w poniedziałek przez siły policyjne Bahamów, po tym jak USA złożyło przeciwko niemu zarzuty karne. Bahamy oświadczyły, że spodziewają się, że USA również wystąpi o ekstradycję w najbliższym czasie.

„W wyniku otrzymanego zawiadomienia i dostarczonych materiałów uznano za właściwe, aby Prokurator Generalny wystąpił o aresztowanie SBF i przetrzymanie go w areszcie zgodnie z naszą ustawą o ekstradycji” – czytamy w oświadczeniu przypisanym prokuratorowi generalnemu Ryanowi Pinderowi. .

Zarzuty wobec Bankmana-Frieda obejmują oszustwa podatkowe, zmowę w sprawie oszustw podatkowych, oszustwa dotyczące papierów wartościowych, zmowę w sprawie oszustw dotyczących papierów wartościowych i pranie pieniędzy. Zarzuty mogą spowodować, że Bankman-Fried wyląduje w więzieniu na kilkadziesiąt lat. Ups.

Co będzie dalej?

To solidny wybór zarzutów, ujawniający, że Bankman-Fried naprawdę zrobił to wszystko.

Miał on zeznawać przed Komisją Usług Finansowych Izby o 10 rano czasu EST dzisiaj na przesłuchaniu w sprawie krachu FTX. To już nie ma miejsca, zamiast tego Bankman-Fried pojawi się w Magistrat Court w Nassau na Bahamach.

Gdy Bankman-Fried wróci na amerykańską ziemię, proces nie odbędzie się w najbliższym czasie. Jest to przestępstwo o historycznej skali w niezliczonych jurysdykcjach, a sprawa zajmie dużo czasu.

SEC postawiła również osobne zarzuty, że Bankman-Freid oszukał inwestorów.

„Zarzucamy, że Sam Bankman-Fried zbudował domek z kart na fundamencie oszustwa, jednocześnie mówiąc inwestorom, że był to jeden z najbezpieczniejszych budynków w kryptowalutach” – powiedział przewodniczący SEC Gary Gensler. „Domniemane oszustwo popełnione przez pana Bankmana-Frieda jest jasnym wezwaniem dla platform kryptowalutowych, że muszą wejść w zgodność z naszymi przepisami”.

Co się stanie z Caroline Ellison?

Słoniem w pokoju jest to, co dzieje się z CEO Alameda, Caroline Ellison. Alameda to firma handlowa założona również przez Bankman-Frieda, do której wysyłano środki klientów na FTX w celu zabezpieczenia dużych strat handlowych.

Uważa się, że Ellison przebywała w Hong Kongu w momencie aresztowania, ale być może została zauważona w kawiarni na Manhattanie, co oznacza, że jest już na amerykańskiej ziemi.

PLEASE CONFIRM: A user claims that they spotted Caroline Ellison at Ground Support Coffee on West Broad in SoHo Manhattan at 8:15 AM. This would mean she is not in Hong Kong and is in NY not in custody. pic.twitter.com/QUduYO9GfZ — Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) December 4, 2022

Wywołało to spekulacje, że mogło dojść do ugody, choć to wszystko spekulacje.

Bankman-Fried wielokrotnie zaprzeczał, że miał pełny nadzór nad wszystkimi operacjami, kwestionując, że „nie prowadził Alamedy” i „nie znał wielkości ich pozycji”.

To sugeruje, że Bankman-Fried wrzuca Ellison, swoją byłą dziewczynę, pod autobus. Ellison nie tweetowała od 9 listopada, z ciszą radiową od czasu bankructwa.

Wcześniej tweetowała 6 listopada do CEO Binance Zhao, próbując kupić upadające tokeny FTT – natywny token o niskiej płynności giełdy FTX, który sztucznie napędzał cały ekosystem – od Zhao po cenie 22 USD za akcję (sam Zhao również stoi w obliczu zarzutów karnych związanych z osobną sprawą).

Czas pokaże, co stanie się z Ellisonem, ale wydaje się niemal niemożliwe, aby uwierzyć, że zarówno Bankman-Fried, jak i Ellison nie byli świadomi tego, co dzieje się w obu ich firmach, biorąc pod uwagę rozmiar szkód – 8 miliardów dolarów. To i fakt, że – wiadomo – obaj byli prezesami poszczególnych podmiotów.

A co z Samem Trabucco?

Następnie mamy do czynienia z przypadkiem Sama Trabucco.

Trabucco jest byłym współzarządzającym Alamedy, obok Ellison. Jego wyczucie czasu było, jak by to powiedzieć, ciekawe. Ogłosił swoje odejście na emeryturę na niecałe trzy miesiące przed upadkiem domku z kart, kiedy Ellison została jedynym CEO.

W niesławnym wątku tweeta, jako powód ustąpienia podał rosnące godziny pracy i zmianę priorytetów.

„Osiągnąłem punkt w moim życiu, w którym chcę innych rzeczy. Jakich innych rzeczy? Nie jestem do końca pewien, dokładnie. Ostatnio byłem naprawdę szczęśliwy, spędzałem dużo czasu podróżując, odwiedzając przyjaciół i rodzinę, pracując nad 'sobą’ i takie tam. Kupiłem też łódź, co było fajne”.

Nie jestem pewien, dlaczego Trabucco nie jest poddawany kontroli. Spirala śmierci LUNY w maju jest podobno tym, co wywołało wiele strat w Alamedzie, które doprowadziły do połączenia funduszy z FTX. To było trzy miesiące po tym upadku, a w sierpniu Trabucco zrezygnował. Jako dyrektor generalny musiał wiedzieć, co się dzieje, a jednak w dużej mierze wymyka się kontroli.

On również zamilkł od czasu bankructwa, a w ostatnim tweecie z 8 listopada życzył, by „droga do przodu była jaśniejsza”.

Much love to everyone — I'm sure the past few days have been dark for many and I hope the road ahead is brighter. — Sam Trabucco (@AlamedaTrabucco) November 8, 2022

Ujawniono również, że w zeszłym roku kupił za gotówkę dwie nieruchomości o wartości 8,7 mln dolarów. Jest to dodatek do zakupu jachtu wspomnianego powyżej, który podobno zatrudnił freelancera na Fiverr, aby zaprojektował logo (nazwał go „Soak my Deck”).

Nie zapominajmy więc, że jest on kluczową postacią w tym wszystkim.

Końcowe przemyślenia

Prawdopodobnie będzie więcej zwrotów akcji, ale teraz, gdy jeden z trzech czołowych dyrektorów został aresztowany, jestem ciekaw, co stanie się z pozostałymi dwoma.

Proces Bankmana-Frieda prawdopodobnie nie rozpocznie się przez dłuższy czas, a cała sprawa nie zostanie rozwiązana przez lata. Co do pozostałych dwóch, wszystko jest jasne, ale byłbym zaskoczony, gdyby nie otrzymali pukania do drzwi w najbliższym czasie.

Co za kompletny bałagan i smutna historia dla całej branży.