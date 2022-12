Najlepsze krypto teraz do kupienia po niskich cenach w grudzień 2022 r

W kryptosferze przed grudzień 2022 roku wszyscy zadają sobie pytania. Czy rynek bessy bitcoinów się skończył? Czy „krypto zima” wkrótce się rozmrozi? Naszym zdaniem inwestorzy, którzy kupią teraz najlepsze krypto z tej listy, będą mieli Szczęśliwy Nowy Rok, jeśli będą je trzymać.

Bitcoin (BTC) był niesamowicie nieśmiały w handlu przez pięć kolejnych miesięcy, od czerwca do października. Zazwyczaj szalenie niestabilna akcja cenowa dla bitcoina na giełdach krypto ustąpiła miejsca najdłuższej passie bitcoinów ograniczonej tak wąskim zakresem cenowym od 2020 roku, począwszy od tego lata, po gwałtownym spadku po najwyższej cenie (ATH) króla kryptowaluty w grudzień 2021 r. w wysokości 68 tys.

To jak jakiś spokój przed burzą.

Podobnie jak losy Bitcoina, kształtują się losy rozwijającego się rynku altcoinów i jego wielu powstających projektów. ( Cieszę się, że mogę opowiedzieć o jednym z nich na tej liście najlepszych krypto do kupienia po niskich cenach w grudzień. Ma on potencjał, by eksplodować w 2023 roku!) Bitcoinerzy i obserwatorzy rynku kryptowalut boją się sprawdzić, czy rynek najstarszych i dominujących kryptowalut odżyje, skapituluje ponownie lub będzie przedłużać swoją passę w zastoju rzędu 20 000 USD.

Chociaż w tej chwili wszystko wydaje się spokojne w przypadku kryptowalut, jest absolutnie niesamowite, jak fałszywe jest to poczucie spokoju, przy tak dużej aktywności mającej na celu rozwój i sprzedaż produktów opartych na funkcjach i zaletach blockchain. Jest to spokój przed burzą w opinii autora, a pod koniec tego raportu prawdopodobnie zgodzisz się z tym na podstawie przedstawionych tu informacji i pomysłów.

Większość bitcoinów (BTC) nadal jest utrzymywana w zyskach pomimo rocznego spadku cen o 65%.

Chociaż kryptowaluty spadły od 60% przez 90% do 99% od szczytu ostatniej bańki na rynku kryptowalut prawie 12 miesięcy temu, a ich ceny wydają się zamrożone, sektor ten tak naprawdę nie cierpi aż tak, jak mogłoby się wydawać. Nie, gdy zagłębisz się w niektóre dane i zastanowisz się nad tym, co dzieje się na głębszym poziomie niż dzienna cena na giełdzie.

Na przykład niewiele ponad połowa istniejącego bitcoina jest obecnie utrzymywana z niezrealizowanym zyskiem, mimo że cena bitcoina (BTC) spadła o 65% w rocznym ujęciu 27 października 2022 r. Rynki kryptowalut już przechodziły przez to więcej niż raz.

Jest to podobne do sytuacji, gdy cena BTC spadła z 17 000 USD do 3 000 USD. W tym czasie 86% ludzi, którzy posiadali go za 17 000 USD, nigdy go nie sprzedało. Bardzo dobrze spisali się ci, którzy sprzedawali w czasie manii pod koniec zeszłego roku. Ci, którzy nadal trzymają Bitcoina w październiku 2022 r. i mogą go sprzedać za 20 000 USD, jeśli chcą, mają się dobrze. A O.G. kryptowaluty działa tak, jak reklamowano, jako bufor inflacyjny.

Listopad i IV kwartał 2022 r. Perspektywy dla rynków kryptowalut

Jak więc prezentuje się kupno krypto w grudzień? Całkiem tanio. Ceny kryptowalut spadły o 50%, do 75%, 90% i 95% w stosunku do poprzednich najwyższych cen. Podczas gdy ceny skapitulowały i ustabilizowały się przez cały rok po ostatniej wielkiej hossie, reszta świata poważniej niż kiedykolwiek podchodzi do adopcji i używania kryptowalut.

Nie jestem księgowym twojej rodziny ani profesjonalnym doradcą finansowym. A nawet gdybym był, nie jestem wróżbitą ani czytelnikiem kryształowej kuli. Nie mam wszystkich informacji ani wszystkich odpowiedzi i nie wiem na pewno, jaka będzie cena jakiejkolwiek krypto w przyszłości. Więc nie traktuj moich opinii w tym artykule jako obietnic lub gwarancji.

Omówię jednak niektóre z najlepszych argumentów traderów byka i niedźwiedzia na temat przyszłości branży krypto w przyszłym roku i następnej dekadzie. Dostarczę źródła, aby udokumentować istotne fakty i informacje, które wspierają te opinie. Jedyne, o co proszę, to byś wziął wszystko, co czytasz, w tym ten artykuł, z przymrużeniem oka. Krytyczne myślenie, prowadzenie własnych badań oraz dalsze czytanie i uczenie się o krypto to najlepsze rozwiązanie.

Najważniejszą inwestycją, jaką możesz poczynić, jest większa wiedza i to zawsze wychodzi w niskiej cenie, często praktycznie za darmo. Nauka jest zwykle nagrodą samą w sobie, więc zachowaj pokorę i kontynuuj naukę o innych kryptowalutach, nie tylko o mojej liście, jakie najlepsze krypto kupić teraz po niskich cenach w grudzień 2022 r.

Prognozy kryptowalut na rynku niedźwiedzia

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że krypto znajduje się w środku jakiegoś egzystencjalnie zagrażającego korkociągu w 2022 roku. Najbardziej zagorzali krytycy klasy aktywów cyfrowych, tacy jak Peter Schiff z Europacific Capital, zostali ośmieleni przez ogromną korektę po ostatniej bańce cenowej na rynku kryptowalut, aby ponownie zadeklarować, że wierzą, iż bitcoin i inne kryptowaluty mogą spaść do zera.

Konkurent kryptowalut, dyrektor generalny JPMorgan, Jamie Dimon, nazwał ostatnio kryptowaluty „zdecentralizowanym schematem ponzi”. Wielu innych sugeruje, że bitcoin może nawet sięgnąć zera.

Jasne, kryptowaluty mogą zejść do zera. To jest możliwe. Ale nawet gdyby, wrzucenie tego do dyskusji byłoby równie prawdopodobne, jak wspomnienie swojemu przyjacielowi, że jego narzeczony może być mordercą z siekierą. Jasne, jest to w sferze możliwości i możliwe jest, że JPMorgan może zejść do zera, jak Kmart czy Enron. Ale to nie znaczy, że jest to prawdopodobne, ani nawet, że istnieje jakikolwiek poważny powód, dla którego ktoś ma teorię, dlaczego i jak może się to wydarzyć.

Bitcoin, mający blisko 14 lat, jest równie dobrze ugruntowany i bezpieczny jak Facebook (obecnie Meta), gdy ten miał 14 lat – zaledwie 4 lata temu, w 2018 r., kiedy znajdował się na szczycie listy spółek publicznych pod względem kapitalizacji rynkowej i nie można sobie wyobrazić świata bez niego. Kapitalizacja rynkowa Bitcoina jest już znacznie większa niż dzisiaj Meta, nawet przy 5-letnim starcie Meta. A rynki altcoinów dopiero zaczynają szukać projektu tak dużego, jak okazał się Bitcoin.

Oto pięć kryptowalut, które mają tendencję do gwałtownego wzrostu w nadchodzących latach, jeśli nie w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

1. Metacade (MCADE) – Nowy krypto, który eksploduje!

Metacade (MCADE) to zupełnie nowy token do gier DeFi , który przygotowuje się do wybuchu, z uruchomieniem w pierwszym kwartale na trzech z pięciu największych scentralizowanych giełd krypto oraz na DEX (giełda zdecentralizowana) lub dwóch. Metacade jest obecnie na etapie presale swojego tokena MCADE w czwartym kwartale 2022 roku. Ma być pierwszym centrum społecznościowym dla graczy blockchain, aby cieszyć się wszystkim, co GameFi oraz Meta i Play To Earn mają do zaoferowania. Chociaż Metacade buduje pierwszą i największą na świecie zdecentralizowaną, cyfrową arkadę Metaverse, P2P, nie jest to tylko miejsce do grania w gry. Będzie to forum społeczności, na którym gracze DeFi mogą zarabiać, dzieląc się swoją wiedzą. Projekt ma nawet staże i kariery w pracach, które są opłacane przez skarbiec społeczności MCADE.

>>> Tutaj możesz wziąć udział w przedsprzedaży MCADE <<<

2. Bitcoin (BTC)

BTC i ETH zakończyły październik całkiem mocnym małym rajdem. Wielu komentatorów wskazało, że powodem podekscytowania było przejęcie sterów na Twitterze przez Elona Muska . ( DOGE , ulubiona moneta Muska, pojawiła się w wiadomościach). Ale patrząc na przyjęcie ich przez Google i Walmart jako prawdopodobne powody tego wstrząsu to dwa bodźce, przez które Bitcoin ma przed sobą duży, zrównoważony wzrost w 2023 roku.

3. BNB Coin (BNB)

BNB Coin prawdopodobnie zaskoczy wiele osób tym, jak dobrze sobie poradzi w 2023 roku. Solana, Polkadot i Cardano cieszą się dużym zainteresowaniem jako inne kryptowaluty drugiej generacji warstwy 1, które mogą zagrozić udziałowi w rynku Ethereum. Ale ekosystem inteligentnych łańcuchów BNB ma w przyszłym roku rosnąć skokowo. Mniej więcej o połowę mniej niż rok temu, BNB jest w koszu przecen.

4. Filecoin (FIL)

Filecoin to zdecentralizowany system przechowywania plików, który pozwala uczestnikom sprzedawać miejsce na serwerze w celu przechowywania plików w zdecentralizowanej usłudze hostingu plików blockchain typu peer-to-peer. Wykorzystuje proof-of-space, aby udowodnić, że „górnicy” przechowują pliki dla użytkowników przechowywania plików w łańcuchu bloków. Górnicy mogą zarabiać na wynajmie dodatkowej przestrzeni komputerowej. Użytkownicy przechowujący pliki mogą zaoszczędzić pieniądze w porównaniu z tradycyjnymi korporacyjnymi rozwiązaniami do przechowywania plików. Spadł on z ATH z 55 USD do 5 USD, więc w tej chwili jest to zakup o dużej wartości, jeśli myślisz, że przetrwa zimę.

5. Zcash (ZEC)

Zcash to często pomijany altcoin , który ma ogromny potencjał wzrostowy. W momencie publikacji była to dopiero 58. największa kryptowaluta pod względem kapitalizacji rynkowej, z kapitalizacją rynkową 825 mln USD. Nie przyciąga całej uwagi jako monety prywatności, jaką miały inteligentne łańcuchy kontraktów i stablecoiny, ale jego najnowocześniejsze udogodnienia w zakresie prywatności są bardzo cenne.

Podsumowanie

Nie zapominaj, że token Metacade (MCADE) niedługo zadebiutuje na giełdach kryptowalut . To bardzo interesujące zważywszy na zespół za nim stojący i rodzaj podobnych tokenów ROI, takich jak Axie Infinity (AXS), które zyskały dla wczesnych inwestorów. Myślę, że jeśli masz dodatkowe środki, aby zaryzykować spekulacyjny zakład na nowy projekt z niesamowitymi możliwościami, jest to jedna z najlepszych krypto do kupienia w tej chwili. Może być nawet następną kryptowalutą, która eksploduje. Ale też praktycznie nigdy nie możesz się pomylić, polegając długo na BTC.