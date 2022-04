Bitcoin jest często opisywany jako zabezpieczenie przed inflacją, i to nie bez powodu. Może on być dobrym magazynem wartości, mimo że sam jest zmienny. Jednak oprócz niego istnieją jeszcze inne kryptowaluty, które mogą pomóc Ci lepiej przetrwać burzę inflacyjną. Oto dlaczego:

Aktywa kryptowalutowe są obecnie częścią głównego nurtu branży finansowej.

Na rynku kryptowalut panuje duża płynność, więc łatwiej jest zamienić aktywa na pieniądze.

Potencjał wzrostu wartości kryptowalut jest wciąż bardzo duży.

Jeśli więc martwisz się o rosnącą inflację w USA, mamy dwie kryptowaluty, które mogą pomóc Ci jej uniknąć. Oto one:

Pax Gold (PAXG)

Pax Gold (PAXG) to stablecoin, którego wartość jest bezpośrednio powiązana z ceną złota. W istocie, moneta porusza się zgodnie z tym, jak zmieniają się ceny złota na rynku rzeczywistym. Jak wiadomo, nie ma lepszego zabezpieczenia przed inflacją niż złoto.

W ostatnich dniach obserwowaliśmy gwałtowny wzrost notowań złota w związku z nowymi danymi na temat inflacji w USA. Pax Gold pozwala Ci uzyskać ekspozycję na metal szlachetny poprzez proste kupowanie zdecentralizowanych aktywów kryptowalutowych.

Bitcoin (BTC)

Jeśli nie masz pewności co do złota, zawsze możesz powrócić do doskonałego zabezpieczenia przed inflacją w postaci kryptowalut. Bitcoin (BTC) zawsze stanowił ogromną część portfeli inwestycyjnych na całym świecie, głównie ze względu na swoją odporność na gwałtowną inflację.

Poza tym wartość BTC może dramatycznie wzrosnąć w tym procesie. Bitcoin od niedawna zaczął również korelować z akcjami technologicznymi, które są często postrzegane jako aktywa wzrostowe i jako takie, moneta może pozwolić Ci na większy udział we wschodzącym przemyśle technologicznym, jednocześnie chroniąc Twoje cenne dolary.