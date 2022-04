Kapitalizacja rynkowa jest jednym z najważniejszych wskaźników, które należy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zakupie aktywów kryptowalutowych. Zazwyczaj inwestorzy preferują monety o niższej kapitalizacji rynkowej, ponieważ mają one potencjał wzrostu. Czasami jednak pomocny może okazać się wybór monet o średniej kapitalizacji rynkowej. Oto dlaczego:

Monety o średniej kapitalizacji rynkowej są często sprawdzone i przetestowane na rynku.

Kapitalizacja rynkowa powyżej 500 milionów dolarów może również sugerować, że projekt jest wiarygodny.

Przy średniej kapitalizacji rynkowej wciąż istnieje duży potencjał wzrostu.

Cóż, jeśli polujesz na monety o średniej kapitalizacji rynkowej, poniżej przedstawiamy listę 3 najlepszych, które powinny Cię zainteresować:

1 Inch Network (1INCH)

1 Inch Network (1INCH) to innowacyjny zdecentralizowany ekosystem, który został zbudowany w celu napędzania rewolucji DeFi. Projekt ma na celu agregację płynności w szerokim zakresie DEX-ów. Daje to użytkownikom możliwość handlu różnymi aktywami kryptowalutowymi z bardzo minimalnym poślizgiem.

Źródło danych: Tradingview

1Inch oferuje również agregację płynności między łańcuchami, co czyni go jednym z najpotężniejszych protokołów DEX na świecie. Jest to wiarygodny projekt, który ma już udokumentowane osiągnięcia na rynku.

Yearn Finance (YFI)

Yearn Finance (YFI) to protokół wydobywania płynności, który pełni również funkcję agregatora DEX. Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych projektów w DeFi. Od momentu uruchomienia, Yearn Finance przyciągnął do swojego ekosystemu ogromne inwestycje. W ciągu ostatnich kilku miesięcy byliśmy również świadkami wprowadzenia do sieci zupełnie nowych i innowacyjnych produktów.

Synthetix (SNX)