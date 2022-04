Po zmierzeniu się z silną presją spadkową w ostatni weekend, Bitcoin (BTC) odbił się od dna. Moneta o ogromnej kapitalizacji odzyskała poziom 40,000 USD i w najbliższych dniach będzie się dalej konsolidować. Oto najważniejsze fakty, na które warto zwrócić uwagę:

Ostatni wzrost jest w dużej mierze napędzany przez wieloryby kupujące BTC.

Wartość 38,000 USD okazała się być popularną ceną wejścia dla dużych portfeli.

BTC prawdopodobnie utrzyma tendencję wzrostową i przetestuje poziom 45,000 USD.

Źródło danych: Tradingview

Bitcoin (BTC) – Analiza i prognoza cenowa

Przez większą część 2022 roku, Bitcoin był notowany w stabilnym zakresie. Po osiągnięciu dołka na poziomie 32,000 USD w lutym, BTC odbiło się i obecnie znajduje się nieco powyżej 40,000 USD. Ryzyko spadkowe również wydaje się być ograniczone do poziomu 35,000 USD. W rzeczywistości, przez ostatnie dwa miesiące moneta nie spadła poniżej tej ceny.

Jest to prawdopodobnie spowodowane kupowaniem Bitcoina przez wieloryby, które skupują monety po cenie około 38,000 USD. W rzeczywistości, za każdym razem, gdy Bitcoin spadł poniżej 40,000 USD, widzieliśmy, jak niemal natychmiast powracał.

Obecnie, moneta będzie próbowała skonsolidować zyski powyżej 40,000 USD. Następnie, ponownie przetestuje poziom 45,000 USD. Nie wiadomo jeszcze, czy bykom uda się wytworzyć wystarczający impet, by przekroczyć poziom 45,000 USD. Jak dotąd monecie trudno było przełamać 200-dniową średnią SMA w okolicach 49,000 USD. Nie oczekujemy, że to się zmieni i dlatego potencjał wzrostowy jest obecnie ograniczony do tego progu.

Czy warto podążać za wielorybami?

Inwestując w kryptowaluty zawsze dobrze jest śledzić duże portfele. Poza tym, wieloryby BTC wydają się mieć rację bytu.

Cena wejścia wielorybów wynosząca 38,000 USD przyniosła w ciągu ostatnich kilku tygodni znakomite zyski, a zatem dla każdego inwestora sensowne byłoby podążanie za pieniędzmi wielorybów podczas handlu tą monetą.