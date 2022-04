Robinhood redukuje etaty o 9%, akcje gwałtownie spadają

CEO Robinhood Vlad Tenev powiedział we wtorkowym wpisie na blogu, że „dublujące się role i funkcje zawodowe” były jednym z powodów, dla których firma zdecydowała się zwolnić pracowników.

Robinhood ogłosił, że 9% swoich pełnoetatowych pracowników zostało zwolnionych w związku z koniecznością redukcji zatrudnienia po gwałtownym rozwoju w ciągu ostatnich kilku lat.

Firma, założona w 2013 roku, twierdzi, że liczba jej pracowników rosła wykładniczo w 2020 roku i w pierwszej połowie 2021 roku. Wraz ze zwiększonym popytem ze strony klientów spowodowanym pandemią, bodźcami fiskalnymi i niskimi stopami procentowymi, liczba pełnoetatowych pracowników firmy wzrosła z 700 do 3800.

Dublowanie ról było czynnikiem

Vlad Tenev, dyrektor generalny firmy, stwierdził we wtorkowym wpisie na blogu , że szybki rozwój nieuchronnie doprowadził do „dublowania się ról i funkcji, a także do powstawania większej liczby warstw i złożoności niż jest to optymalne”

To właśnie te czynniki były brane pod uwagę przez firmę przy podejmowaniu trudnej decyzji o zwolnieniu pracowników, dodał.

„Stwierdziliśmy, że przeprowadzenie tych redukcji w kadrze Robinhood jest właściwą decyzją, aby poprawić wydajność, zwiększyć naszą szybkość i zapewnić, że odpowiadamy na zmieniające się potrzeby naszych klientów”.

Robinhood chce realizować cele strategiczne

Według CEO, zwolnienia są „celowym krokiem” w kierunku zapewnienia, że firma nadal będzie realizować swoje cele strategiczne. Ma to również spowodować, że będzie ona dalej realizować swoje cele w zakresie demokratyzacji finansów.

„Będziemy kontynuować przyspieszanie rozwoju naszych produktów do 2022 roku i wprowadzimy nowe kluczowe produkty w obszarze maklerskim, kryptowalutowym i wydawania/oszczędzania” – napisał.

W ciągu ostatnich dwóch lat Robinhood zwiększył liczbę swoich użytkowników z 5 milionów do 22 milionów. Wzrosły również przychody z około 278 milionów dolarów w 2019 roku do ponad 1,8 miliarda dolarów w 2021 roku. GameStop i Dogecoin znalazły się w czołówce dwóch najczęściej handlowanych aktywów w aplikacji transakcyjnej.

Firma, która w zeszłym roku weszła na giełdę, ma ponoć na swoim koncie ponad 6 miliardów dolarów w gotówce. Spółka z siedzibą w USA opublikuje swoje wyniki finansowe za I kwartał w czwartek.

Akcje Robinhood gwałtownie spadły po ogłoszeniu wyników, spadając o 3,75% do zamknięcia rynku.