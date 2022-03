Kalkulacja ryzyka i zysku jest dokonywana przez każdego inwestora. Lokując pieniądze w aktywa, do pewnego stopnia akceptujesz fakt, że inwestycja może nie pójść zgodnie z planem. Jednakże ryzykowne zakłady przynoszą również duże zyski. Oto kilka wskazówek, jak można to rozegrać:

Inwestuj tylko najmniejszą kwotę kapitału w aktywa, które uważasz za ryzykowne.

Nie trzymaj ryzykownych aktywów przez długi czas.

Naucz się ograniczać straty, jeśli inwestycja nie idzie zgodnie z planem.

Tak więc, jeśli jesteś zainteresowany ryzykownymi inwestycjami, które wciąż mają duży potencjał przynoszenia niesamowitych zysków, poniższe monety powinny być świetną opcją. Należy jednak pamiętać o zachowaniu należytej staranności i inwestowaniu na własne ryzyko.

Kadena (KDA)

Kadena (KDA) jest nadal jednym z głównych łańcuchów wykorzystujących model proof of work. Ze względu na zużycie energii i wysokie opłaty jest on jednak bardzo krytykowany. Firma Kadena próbowała jednak temu zaradzić, wprowadzając tzw. łańcuchy plecione.

W dużej mierze pomogło to w utrzymaniu wydajności, ale nadal może osiągnąć więcej. Chociaż sentyment inwestorów do łańcuchów PoW zaczyna słabnąć, to jeśli Kadena uda się znaleźć rozwiązania skalowalne, może ona w końcu zaoferować niesamowite zyski.

Aurory (AURY)

Gry typu play-to-earn stały się bardzo popularne w kryptowalutach w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Niektóre projekty, takie jak Axie Infinity, zdołały odnieść duży sukces w 2021 roku.

Aurory (AURY) to jeden z projektów, który ma nadzieję na powtórzenie tego sukcesu. Trudność polega na tym, że w grach P2E jest duża konkurencja, co zwiększa ryzyko. Jeśli jednak projekt się powiedzie, możemy być świadkami ogromnego sukcesu.

Istnieją inne godne uwagi tokeny o wysokim ryzyku, które można kupić. Należą do nich Netvrk, Aldrin, Polkadex i wiele innych. Warto jednak zwrócić uwagę na dwa powyższe.