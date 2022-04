Kryptowaluty stają się popularne zarówno wśród inwestorów detalicznych, jak i instytucjonalnych. Obecnie istnieją tysiące monet, których wartość szacuje się na ponad 2 biliony dolarów. W tym artykule przyjrzymy się dziesięciu najbezpieczniejszym kryptowalutom, w które warto zainwestować. Celem jest zwrócenie uwagi na te, które mają szansę pozostać na rynku w nadchodzących latach.

Chainlink (LINK)

Chainlik to wiodący projekt blockchain, który pomaga innym deweloperom integrować dane off-chain z ekosystemem on-chain. Przykładowo, twórcy zdecentralizowanych finansów (DeFi) mogą wprowadzić do swoich platform dane o kryptowalutach. Możliwe jest również wprowadzenie do branży danych dotyczących pogody i sportu.

Obecnie Chainlink jest powszechnie używany przez większość deweloperów, takich jak AAVE, Anchor Protocol i Uniswap. Według DeFi Llama, jego całkowita wartość zabezpieczona (TVS) wynosi ponad 60 miliardów dolarów. Jego natywną moneta LINK ma kapitalizację rynkową wynoszącą ponad 7,6 miliarda dolarów.

Chainlink jest bezpieczną kryptowalutą ze względu na swoją szczególną rolę w branży i znaczny udział w rynku.

Ethereum (ETH)

Ethereum jest jedną z najbezpieczniejszych kryptowalut, w które można inwestować. Jest to sieć warstwy 1, która stworzyła platformę, na której deweloperzy mogą budować i optymalizować swoje sieci. Choć Ethereum ma dużą konkurencję, jego udział w rynku we wszystkich podsektorach, takich jak gry, tokeny niewymienialne (NFT) i DeFi, jest bardzo duży.

Oczekuje się, że Ethereum zyska większy udział w rynku w nadchodzących latach, ponieważ przechodzi na sieć typu proof-of-stake. Deweloperzy wdrażają również technologię shardingu, która przyspieszy jej działanie i obniży koszty transakcji. Wszystko to sprawia, że Ethereum jest dobrą kryptowalutą do inwestowania.

Terra (LUNA)

Terra jest gigantem w branży blockchain. Jest to kolejna platforma, która umożliwia deweloperom tworzenie dApps. Niektóre z największych aplikacji zbudowanych w tym ekosystemie to Anchor Protocol, Lido i Astroport. Według DeFi Llama, wszystkie aplikacje DeFi zbudowane w Terra mają łączną wartość zablokowaną (TVL) ponad 25 miliardów dolarów.

Terra znana jest również z algorytmicznych stablecoinów, takich jak Terra USD, której kapitalizacja rynkowa wynosi ponad 16,7 miliarda dolarów. Lido, który jest zbudowany w Terra, posiada również Lido Staked Ether, który jest wyceniany na ponad 10 miliardów dolarów. Dlatego też istnieje prawdopodobieństwo, że cena LUNA będzie rosła w najbliższych latach.

Cosmos Hub (ATOM)

Cosmos to kolejna popularna bezpieczna kryptowaluta. Jest to wiodąca platforma, która pomaga poprawić komunikację między różnymi walutami cyfrowymi. Osiąga to za pomocą protokołu IBC. Według jej strony internetowej, obecnie posiada ona ponad 262 kryptowaluty z aktywami o wartości ponad 170 miliardów dolarów.

Cosmos ma również pakiet SDK, który obsługuje niektóre z najpopularniejszych platform, takich jak Terra, ThorChain i Osmosis. Dlatego wraz z rozwojem ekosystemu istnieje prawdopodobieństwo, że token ATOM będzie nadal rósł na wartości.

The Graph (GRT)

The Graph to projekt blockchain, który udostępnia deweloperom interfejsy API, które pomagają im indeksować sieci. Deweloperzy mogą w każdej chwili przesłać te podgrafy. W związku z tym The Graph jest często postrzegany jako narzędzie typu google w branży. Został on przyjęty przez większość deweloperów, takich jak Audius, UMA, LivePeer, Synthetix i Curve Finance i wielu innych.

The Graph jest bezpieczną kryptowalutą ze względu na to, jak szeroko jest wykorzystywana oraz fakt, że ma minimalną konkurencję w branży. Wartość natywnego tokena GRT wynosi ponad 2,8 miliarda dolarów.

Avalanche (AVAX)

Avalanche to platforma inteligentnych kontraktów, która oferuje lepszą platformę rozwoju niż Ethereum. Jest znana z niezwykle szybkich transakcji i niskich kosztów. W krótkim czasie Avalanche przyciągnęła setki deweloperów z całego świata.

Niektóre z projektów zbudowanych na tej platformie to AAVE, Trader Joe, BENQI i Stargate. Łączna wartość zablokowanych projektów (TVL) wynosi ponad 10 miliardów dolarów. To czyni ją czwartą co do wielkości platformą w branży, po Ethereum, Terra i BNB. Dlatego istnieje możliwość, że cena Avalanche będzie rosła w najbliższych latach.

Cronos (CRO)

Cronos jest jedną z najbezpieczniejszych kryptowalut, w które można inwestować. Wcześniej była znana jako Crypto.com Coin. Jak sama nazwa wskazuje, Cronos został zapoczątkowany przez Crypto.com, jedną z największych giełd na świecie.

Główna sieć Cronos została uruchomiona w 2022 roku i odnotowała dobre wyniki. Wartość TVL ekosystemu DeFi wynosi ponad 4 miliardy dolarów, co czyni go 9. największą platformą w branży. Niektóre z najlepszych aplikacji zbudowanych przy użyciu Cronos to między innymi MM Finance, VVS Finance, MM Optimizer i Tectonic.

W związku z tym, ze względu na silne przyjęcie, istnieje prawdopodobieństwo, że notowania CRO będą nadal dobrze prosperować w nadchodzących latach.

Basic Attention Token (BAT)

Basic Attention Token (BAT) jest tokenem natywnym dla przeglądarki Brave, wiodącej platformy Web 3.0. Token jest wykorzystywany do płacenia użytkownikom Brave za interakcję z reklamami. Użytkownicy Ci mogą również zdecydować się na przekazanie swoich zarobków wydawcom, których lubią. Niektórzy z czołowych wydawców w ekosystemie to firmy takie jak New York Times i TechCrunch. Brave ma ponad 50 milionów użytkowników na całym świecie.

BAT to bezpieczna kryptowaluta do inwestowania ze względu na rosnącą popularność Brave i fakt, że firma będzie przyciągać nowych reklamodawców wraz z przyrostem liczby użytkowników.

Sandbox (SAND)

Sandbox to wiodąca platforma metaverse w blockchainie. Platforma posiada wiele przydatnych funkcji. Na przykład, użytkownicy mogą kupować wirtualne działki w ekosystemie, czy też inne formy niewymienialnych tokenów (NFT) w platformie.

Ponadto Sandbox regularnie organizuje wydarzenia, w których użytkownicy są nagradzani za pomocą tokenów BAT. W związku z tym, że Sandbox znajduje się na uprzywilejowanej pozycji, istnieje możliwość, że w najbliższych latach token SAND będzie nadal rósł na wartości.

Solana (SOL)

Solana to kolejny pogromca Ethereum, który ma nadzieję na zdominowanie branży. Jest to dobrze finansowana platforma, która charakteryzuje się większą szybkością i niższymi kosztami. W rezultacie została ona przyjęta przez wielu deweloperów. Niektóre z projektów w jej ekosystemie to Serum, Marinade Finance, Solend i Raydium. Łączna wartość tych aplikacji wynosi ponad 7,6 miliarda dolarów. Solana jest bezpieczną kryptowalutą ze względu na swój rosnący ekosystem.