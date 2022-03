Wprowadzenie stakingu może wywołać masowy rajd

Chiliz jest bliski uruchomienia Chiliz 2.0.

Aktualizacja wiąże się z wieloma korzyściami, w tym ze stakowaniem.

Inwestorzy mogą oczekiwać rajdu, gdy aktualizacja zostanie zakończona.

Chiliz ( CHZ ) jest jedną z kryptowalut zmieniających świat sportu. Dzięki temu projektowi blockchain drużyny sportowe mogą tworzyć tokeny, które mogą lepiej współdziałać ze swoimi fanami, jednocześnie odblokowując wartość w niespotykany dotąd sposób.

Oprócz zdolności do przekształcenia świata sportu, Chiliz ma wiele możliwości dla inwestorów. W ostatnim okresie hossy Chiliz był jednym z najlepszych graczy i ma wszelkie predyspozycje, aby stać się jedną z najlepszych monet w następnym okresie hossy. Chiliz już teraz wykonuje ruchy, które mogą wywołać rajd szybciej niż reszta rynku.

Jednym z takich ruchów jest Chiliz 2.0, która jest bardziej zaawansowaną wersją Chiliz. Za sprawą szeregu czynników Chiliz 2.0 stanie się przełomową zmianą w ekosystemie blockchain.

Dzięki Chiliz 2.0, blockchain Chiliz zostanie przeniesiony do Binance Smart. Sprawi to, że będzie on szybszy, a dzięki niższym opłatom będzie odpowiedni do jego adopcji. Ponadto, Chiliz 2.0 ma wprowadzić technologie ochrony własności intelektualnej i praw konsumenta.

Co najważniejsze, Chiliz 2.0 pozwoli inwestorom na objęcie udziałów w Chiliz. To prawdopodobnie zwiększy popularność projektu, ponieważ inwestorzy szukający pasywnego dochodu będą tłumnie odwiedzać Chiliz.

Wszystkie te czynniki razem wzięte mogą wywołać masowy wzrost ceny Chiliz, gdy rynek znów stanie się byczy.

Chiliz znajduje się w przedziale wahań

Źródło: TradingView

Kurs Chiliz znajduje się obecnie pomiędzy górnym ograniczeniem na poziomie 0,195 USD a dolnym na poziomie 0,1897 USD. Jeśli bykom uda się przełamać górne ograniczenie na poziomie 0,195 USD, w krótkim terminie Chiliz może przetestować poziom 0,21 USD.

Jeśli jednak niedźwiedzie przejmą kontrolę i przebiją dolne ograniczenie na poziomie 0,1897 USD, to w krótkim terminie może zostać przetestowany poziom 0,179 USD.

Podsumowanie

Chiliz pracuje obecnie nad Chiliz 2.0, który będzie szybszy, bardziej wydajny i wprowadzi możliwość stakowania. Może to być coś bardzo przełomowego, ponieważ może spowodować wzrost popularności i przyczynić się do zwiększenia ceny.