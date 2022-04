Oto gdzie kupić EBT, nową najgorętszą monetę

Za każdym razem, gdy na rynku – prawie każdym z nich – ma miejsce duże wydarzenie, szybko pojawia się odzwierciedlająca je kryptowaluta.

Po tym, jak Elon Musk kupił Twittera, fakt ten został dosłownie odzwierciedlony: obecnie pojawił się token o nazwie Elon Buys Twitter (EBT). W godzinach azjatyckich jego cena wzrosła dziś o 3000% i nadal pnie się w górę.

Jeśli chcesz wiedzieć, czym jest EBT, czy może dać Ci dobre zyski i jakie są najlepsze miejsca do kupienia tokena, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Najlepsze miejsca do kupienia EBT

Ponieważ EBT jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić EBT za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić EBT już teraz, wykonaj następujące kroki:

1. Kup BNB na regulowanej giełdzie lub platformie brokerskiej, np. Binance

2. Wyślij BNB do kompatybilnego portfela, takiego jak Trust Wallet lub MetaMask

2. Wyślij BNB do kompatybilnego portfela, takiego jak Trust Wallet lub MetaMask

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

3. Podłącz swój portfel do DEX-a Pancakeswap

Udaj się do Pancakeswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

4. Możesz teraz zamienić swoje BNB na EBT

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym EBT.

Czym jest EBT?

EBT daje twórcom memów szansę na zarabianie na swojej pracy. Została ona stworzona, aby pomóc aspirującym twórcom memów zaprezentować swój talent.

Platforma jest w trakcie opracowywania kilku funkcji generujących przychody. W planach jest uruchomienie serii leniwych gier, w których będzie można grać i zarabiać.

Celem długoterminowym jest zdobycie pozycji lidera w branży DeFi.

Czy warto dziś kupić EBT?

EBT zdecydowanie może być warta inwestycji, jeśli czas jest odpowiedni. Niestety, często nie da się tego przewidzieć z wyprzedzeniem. Każda decyzja inwestycyjna powinna uwzględniać Twoją tolerancję na ryzyko. Nie należy traktować żadnych prognoz cenowych jako wartości nominalnej.

Prognoza cenowa EBT

Elon Buys Twitter jest bardzo nowym aktywem i nie ma wiarygodnych prognoz. Jedynie Price Prediction odważyło się na prognozę, ale jest ona nieco mylna. Przewidują, że w przyszłym roku będzie wart 0,000003 USD, co jest jego obecną ceną.

