Peter Thiel, miliarder, współzałożyciel PayPal i firmy Palantir, nazwał Warrena Buffetta, prezesa Berkshire Hathaway, "największym wrogiem" Bitcoina.

Komentarze Thiela na temat Buffeta i innych osób znajdujących się na "liście wrogów" pojawiły się na konferencji Bitcoin 2022 w Miami. W swoim przemówieniu Thiel powiedział, że osobą, która jest najbardziej negatywnie nastawiona do kryptowalut i robi to w najbardziej bezpośredni sposób, jest amerykański potentat i guru inwestycyjny.

Według współzałożyciela PayPal, nadszedł czas, aby ujawnić tych, którzy pracują nad uniemożliwieniem przyjęcia Bitcoina, z "socjopatycznym dziadkiem z Omaha" – odnoszącym się do Buffeta – na czele tej listy.

W jednej ze swoich pierwszych wypowiedzi na temat Bitcoina, Buffet powiedział, że jest to "trutka na szczury" i że nigdy nie będzie posiadał tej kryptowaluty.

"Głęboko polityczne” wybory

Poza Buffettem, Thiel skrytykował prezesa JP Morgan Jamie Dimona i Larry'ego Finka, prezesa największego na świecie funduszu inwestycyjnego BlackRock.

Uważa on, że brak inwestycji ze strony tych funduszy i banków wynika z niczego innego, jak z instytucjonalnych i politycznych uprzedzeń na Wall Street. Według niego większość menedżerów finansowych i inwestycyjnych jest gotowa wychwalać korzyści płynące z blockchaina, ale jeśli chodzi o Bitcoina, to jest on bezwartościowy i ryzykowny.

"Powinni oni przeznaczyć część swoich pieniędzy na Bitcoina" – zauważył, dodając, że aby tak się stało, społeczność kryptowalutowa musi się "odepchnąć".

Brak alokacji w Bitcoina nazywa wyborem, który jest po prostu "głęboko polityczny" i w ogóle nie jest związany z jakimkolwiek rozumieniem kryptowalut.

Thiel wierzy, że wartość Bitcoina w przyszłości będzie nadal rosła w postępie geometrycznym, a kluczem do tego będzie nacisk społeczności na błędne narracje. Powiedział, że właśnie tego potrzebuje Bitcoin, jeśli ma zobaczyć kolejne "10-krotne lub 100-krotne wzrosty".

Bitcoin był notowany w piątek w okolicach 43,000 USD, około 5% mniej w ciągu ostatniego tygodnia. Kryptowaluta wycofała się z maksimów na poziomie 48,000 USD, ponieważ spadki na rynkach akcji przeniosły się kaskadowo na rynek kryptowalut. W listopadzie 2021 roku Bitcoin osiągnął rekordowy poziom wynoszący ponad 69,000 USD.