Presale Metacade eksploduje w 2023 r. — Kup tanio, zanim będzie za późno

Kryptowaluty słyną z niesamowitych zwrotów, a wzięcie udziału w presale kryptowalut jest najłatwiejszym sposobem na zapewnienie najwyższego potencjału zysków. Ten wysoki potencjał zarobkowy, po którym następuje spadek, jest spowodowany ekonomiczną zasadą zwaną prawem malejących przychodów, która mówi, że wzrost wartości aktywów zacznie zwalniać w czasie.

Jedną z presale, która okazała się znaczącym sukcesem, jest Metacade (MCADE). Metacade buduje dużą platformę GameFi, aby konkurować z niektórymi z największych nazw w przestrzeni, więc warto to zbadać, zanim jego cena jeszcze bardziej wzrośnie.

Presale Metacade to duża okazja inwestycyjna

Presale kryptowalut jest niezwykle popularna, szczególnie w przypadku projektów o silnych fundamentach, takich jak Metacade . Przykładem jest faza beta presale MCADE, która w zaledwie cztery tygodnie przyciągnęła inwestycje o wartości ponad 1,3 miliona dolarów, co odzwierciedla długoterminowy potencjał projektu.

Metacade uruchomił token MCADE po cenie 0,008 USD na początku presale krypto, ale teraz jego cena rośnie. Cena ta będzie nadal rosnąć, aż osiągnie 0,02 USD pod koniec presale. Dla inwestorów, którzy chcą uzyskać dobrą ofertę, im szybciej zakupisz tokeny, tym lepiej.

Prognoza cen MCADE: rok 2023 i później

Po osiągnięciu 0,02 USD na koniec presale, MCADE zostanie uruchomiony na zdecentralizowanych giełdach (DEX), a zespół zacznie tworzyć partnerstwa w celu zwiększenia zasięgu tokena. Poza tym token MCADE zyska na użyteczności, gdy otworzy kompleksowe wrażenia z gry zaplanowane na platformę Metacade.

W rezultacie długoterminowy potencjał Metacade jest bardzo obiecujący. Eksperci przewidują wybuchową akcję cenową w 2023 r., która może przynieść zyski nawet 50-krotne. Ta eksplozja cen dałaby tokenowi MCADE wartość 1 USD – jest to znaczny wzrost w stosunku do ostatecznej wartości krypto w presale wynoszącej 0,02 USD.

Analitycy spodziewają się, że po 2023 r. rynek krypto rozpocznie kolejną hossę po zakończeniu halvingu Bitcoina w 2024 r. Rynki hossy zwykle generują duże zyski we wszystkich dziedzinach, co może jeszcze bardziej zwiększyć wartość tokena MCADE. Do tego czasu MCADE może osiągnąć ponad 5 USD, co stanowi ogromny 250-krotny wzrost między presale krypto, a 2025 r.

Czym jest Metacade?

Metacade tworzy największą arkadę na blockchainie, wprowadzając zaawansowane możliwości gier do świata Web3. Entuzjaści GameFi mogą grać w szeroką gamę gier arkadowych, z których każda oferuje nagrody krypto i brać udział w płatnych turniejach, aby wygrać nagrody MCADE.

Kilka dodatkowych funkcji naprawdę wyróżnia Metacade jako doskonałą okazję inwestycyjną podczas presale kryptowalut. Po pierwsze, projekt ten ma na celu bezpośrednią obsługę użytkowników Web3 poprzez zapewnienie centralnej lokalizacji, w której gracze mogą się spotykać i uzyskiwać dostęp do cennych informacji o przestrzeni.

Z biegiem czasu Metacade ma stać się zdecentralizowaną autonomiczną organizacją ( DAO ). Ta zmiana zapewni całkowitą kontrolę nad platformą społeczności Metacade, ponieważ wszyscy posiadacze tokenów MCADE będą mogli głosować w propozycjach zarządzania i pomagać w kierowaniu przyszłymi postępami projektu.

Jak działa Metacade?

Gracze Blockchain mają dostęp do niekończących się wyzwań w wielu grach typu „graj, aby zarobić” ( P2E ). Niezależnie od tego, czy chcesz grać swobodnie, czy rywalizować, Metacade oferuje graczom możliwość korzystania z różnych wciągających gier arkadowych, jednocześnie zdobywając tokeny MCADE za ich wysiłki.

W Metacade gracze zdobywają również tokeny krypto za dostarczanie społeczności przydatnych informacji. Wkłady te mogą obejmować najnowsze porady i wskazówki oraz wszystko inne, aby pomóc innym graczom w jak najlepszym wykorzystaniu ich doświadczeń z grami opartymi na technologii blockchain.

Kolejną kluczową funkcją oferowaną przez Metacade jest możliwość przetestowania zupełnie nowych gier blockchain przed ich oficjalną premierą. Te role beta-testerów pozwalają graczom przekazywać opinie twórcom gier, którzy mogą wdrażać wszelkie ulepszenia sugerowane przez społeczność Metacade, w tym poprawki błędów i optymalizacje rozgrywki.

Metacade rozszerza zasięg gier opartych na technologii blockchain

Metacade ma również na celu zapewnienie krytycznej usługi, która może pomóc w rozwoju szerszej branży GameFi. Jej program Metagrants zapewni fundusze na najbardziej pożądane gry blockchain, ponieważ społeczność Metacade będzie mogła głosować na tytuły, w które najbardziej chcą grać w przyszłości.

Blockchain jest centrum postępu technologicznego, a Metacade wspiera ciągły postęp w tej dziedzinie. Finansowanie na wczesnym etapie ma kluczowe znaczenie w tym procesie, ponieważ tworzenie i uruchamianie nowych gier wymaga wysokiego poziomu wsparcia. Łącząc programistów ze społecznością graczy, Metacade bezpośrednio pomaga rozszerzyć zakres i skalę innowacji w blockchainie.

Czy warto kupić Metacade w 2023 roku?

Presale Metacade to znacząca okazja do zakupu dla inwestorów krypto. Na szczęście 0,008 USD to skromna cena za projekt, który oferuje realną obietnicę na przyszłość i nie jest niespodzianką, że faza beta szybko się wyprzedała.

W presale cena tokena MCADE wzrośnie do 0,02 USD, więc inwestorzy wciąż mają czas na pewne zyski na rynku niedźwiedzia. Jednak Metacade jest niewątpliwie świetnym dodatkiem do każdego portfela inwestycyjnego i fascynujące będzie zobaczenie, czy osiągnie poziom 1 USD w 2023 roku.