ADA spadła o ponad 11% w ciągu ostatniego tygodnia

Coraz więcej inwestorów ponosi straty z powodu spadku ceny natywnej waluty Cardano znanej szerzej jako ADA w kierunku psychologicznego poziomu 1 USD, stwierdzono w raporcie IntoTheBlock.

Według CoinMarketCap, kryptowaluta jest obecnie notowana na poziomie 1,03 USD z 3,28% wzrostem w ciągu ostatnich 24 godzin.

Otwarta i zdecentralizowana publiczna platforma blockchain Cardano była świadkiem niedźwiedziego tygodnia, w którym ceny spadły o ponad 11% od poniedziałku. To popchnęło posiadaczy na minus, ponieważ ADA jest obecnie notowana na poziomie o ponad 64% niższym niż jej rekordowy poziom 3,09 USD we wrześniu 2021 r.

Publiczna, zdecentralizowana platforma blockchain o otwartym kodzie źródłowym Cardano ma za sobą niedźwiedzi tydzień, w którym od poniedziałku jej wartość spadła o ponad 11%. Spowodowało to, że jej posiadacze zaczęli odczuwać straty, ponieważ ADA jest obecnie notowana o ponad 64% poniżej swojego rekordowego poziomu 3,09 USD z września 2021 roku.

Ponad 67% posiadaczy ADA znajduje się obecnie na minusie, 25% inwestorów Cardano osiąga zyski, a 9% znajduje się na progu rentowności – napisano w raporcie. Groźba spadku ADA poniżej 1 USD nadal ciąży nad jego posiadaczami, zwłaszcza jeśli obecny trend kursu kryptowaluty się utrzyma.

Wskaźnik IntoTheBlock wykorzystuje średni koszt, po jakim tokeny zostały zakupione, i porównuje go z obecną ceną, aby przedstawić swoje wyniki. Według tej analizy 3,41 miliona adresów ADA ponosi straty w porównaniu z 1,25 milionami adresów, które nadal pozostają na plusie.

Jako wskaźnik wykorzystano również czas posiadania tokena, stwierdzając, że ponad 75% posiadaczy ADA trzyma token od jednego do 12 miesięcy. 11% inwestorów trzyma walutę dłużej niż rok i to właśnie oni wciąż odnotowują zyski.

Obawy, że ADA osiągnie roczne minimum na poziomie 0,80 USD, jak to miało miejsce w marcu 2022 roku, skłoniły kolejnych inwestorów do sprzedaży, co spowodowało spadek kursu waluty.

Jednak pod względem fundamentalnym Cardano nadal wygląda dobrze. Aplikacje dApps tego blockchaina czekają na czerwcowy hard fork Vasila, a popyt w sieci nadal rośnie po uruchomieniu zdecentralizowanej giełdy SundaeSwap (DEX).