Ripple spada w wyniku procesu sądowego XRP-SEC, podczas gdy MCADE wyprzedaje się w presale

Ripple (XRP) gwałtownie spada z powodu ciągłej niepewności regulacyjnej wokół monety. Z kolei inwestorzy wykazują zwiększone zainteresowanie Metacade (MCADE).

Metacade sprzedaje się w presale, ponieważ inwestorzy gromadzą się w grach Web3, biorąc pod uwagę, jak lukratywna okazuje się ta nisza.

Czemu Ripple upada?

Istnieje wiele powodów, dla których inwestorzy opuszczają teraz Ripple . Głównym powodem jest to, że Ripple jest w zasadzie korporacją, a ludzie obudzili się z tym odkryciem. Zarząd firmy Ripple może zasadniczo dyktować, co robi sieć. Ponadto ponad 70% monet Ripple należy do zaledwie 10 użytkowników. Stoi to w jaskrawym kontraście z ideologicznymi podstawami kryptowalut, w których użytkownicy powinni mieć kontrolę nad siecią.

Poza tym na cenę wpływa również tocząca się sprawa sądowa między SEC a Ripple. Nie można oczekiwać, że inwestorzy zachowają wiarę, gdy firma może zostać ukarana ogromną grzywną, w zależności od orzeczenia sądu. Nie ma sensu inwestować w firmę lub organizację, nad którą wisi zbliżający się proces sądowy.

Sprawa Ripple jest skomplikowana. W grudniu 2020 roku SEC złożyła pozew, twierdząc, że sprzedaż XRP stanowiła ofertę niezarejestrowanych papierów wartościowych o szacunkowej wartości ponad 1,38 miliarda dolarów! Dyrektorowi generalnemu i prezesowi zarzuca się pomoc i podżeganie do naruszeń Ripple.

Oczywiście fakt, że liderzy korporacji Ripple są przesłuchiwani w sprawie pomocy w przestępstwie o wartości 1,3 miliarda dolarów, przyczynia się do spadku cen.

Cena Ripple nadal spada

Ripple był początkowo reklamowany jako szybka i bezpieczna sieć. Ale od samego początku nie spełniał swoich obietnic i istnieje wiele innych blockchainów, które okazały się znacznie szybsze i bardziej wydajne. Ripple w tej chwili nie ma żadnego realnego przypadku użycia, biorąc pod uwagę poziom innowacji na szerszym rynku kryptowalut. W przeciwieństwie do roku, w którym Ripple zyskał na znaczeniu, obecnie istnieje blockchain do wszystkiego. Nie jest już najszybszym ani najtańszym dzieciakiem w bloku ani nigdzie w pobliżu.

Z rekordowego poziomu 75 USD, XRP spadł do zaledwie 9 USD. Chociaż wiele z tego można przypisać ogólnemu spadkowi na krypto rynkach finansowych, Ripple ma poważne problemy, z którymi musi się uporać. Jego przypadek użycia jako systemu przekazów finansowych może nie być tak solidny, jak twierdził.

Banki mogą teraz emitować własne stablecoiny i jest mało prawdopodobne, aby po prostu migrowały do nowego systemu z Ripple jako pośrednikiem, bez względu na to, jak szybko to nastąpi. Zamiast tego są bardziej skłonni do zbudowania własnego systemu wewnętrznego. Cena Ripple spada nie bez powodu. Artykuł Forbesa wspomniał nawet o możliwości, że Ripple to tylko oszustwo.

Czym jest Metacade?

Metacade jest znacznie lepszą opcją, a inwestorzy już gromadzą się w presale. Metacade to internetowe centrum gier Web3, które umożliwia interakcję między graczami, a także inwestycje. To miejsce do zarabiania, budowania i łączenia się w grach Web3. To właściwie coś w rodzaju ich mantry.

Celem tego projektu jest stworzenie wirtualnej przestrzeni, w której ludzie o podobnych zainteresowaniach mogą spotykać się i cieszyć wszystkim, co jest związane z GameFi . Jego celem jest pomoc w zbudowaniu pierwszej na świecie stworzonej przez społeczność arkady krypto P2E, przy jednoczesnym zapewnieniu każdemu możliwości doświadczenia wszystkiego, co ma do zaoferowania kultura Web3.

MCADE to natywny token Metacade, który ma wiele przypadków użycia na całej platformie. Użytkownicy mogą zarobić więcej tokenów dzięki angażowaniu się w społeczność i obstawianiu. Strumienie przychodów dla społeczności obejmują reklamy, płatne gry zręcznościowe, turnieje i oferty pracy. Zostaną uruchomione konkursy z nagrodami dla zwycięzców, a gracze będą mogli łączyć się ze sobą i korzystać z możliwości gry.

Czy Metacade podbije rynek gier Web3?

Ta grupa demograficzna graczy jest młoda, przygotowana i niezwykle zainteresowana. Co więcej, jest gotowa do ekspansji. Produkty online w coraz większym stopniu podlegają grywalizacji. Zasadniczo oznacza to, że ludzie chcą grać w gry, aby zdobywać nagrody. Jednocześnie e-sport staje się bardziej opłacalną karierą i branżą wartą wiele miliardów dolarów.

Tendencja ta będzie się nasilać, ponieważ metaverse staje się coraz bardziej widoczne w naszym życiu. A podczas gdy tak się dzieje, Metacade ma bardzo duże szanse na zdobycie tego rynku jako punkt kompleksowej obsługi dla wszystkich rzeczy związanych z grami.

Możesz zainwestować w korporację, której grozi pozew o wartości 1,38 miliarda dolarów, z kierownictwem, które może trafić do więzienia za przestępstwa.

Możesz też zainwestować w projekt Metacade, którego celem jest zdobycie lukratywnego rynku poprzez nagradzanie uczestników na wiele różnych sposobów. Obejmuje to play-to-earn, staking, tablice ofert pracy kryptowalut, nagrody i wiele innych.

MCADE od Metacade rośnie w siłę i sprzedaje się w ekscytującej presale. Natomiast Ripple spada i może nadal spadać w zależności od wyniku procesu.

Najważniejsze jest to, że użytkownicy Web3 chcą inwestować w struktury kierowane przez społeczność, które nagradzają uczestników, a nie korporacje, które zachowują kontrolę i zyski. Dlatego Metacade jest znacznie lepszą opcją.