Rosja dąży do akceptacji kryptowalut i planuje nowe przepisy

Jak sugerują lokalne raporty, rosyjski rząd i Bank Rosji chcą uregulować kryptowaluty jako waluty.

Rosja ma formalnie uznać kryptowaluty za waluty, sugerują doniesienia prasowe z kraju.

Według relacji opublikowanych w środę rano, ruch ten wynika z porozumienia między rządem a bankiem centralnym w sprawie przyszłego uregulowania branży o wartości 2 bilionów dolarów.

BREAKING: The Russian government and central bank have just reached an agreement on cryptocurrencies, according to Russia's Kommersant.

Both organizations will treat bitcoin and crypto assets as currencies.

— Pomp 🌪 (@APompliano) February 9, 2022