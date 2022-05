Sam Bankman-Fried, przedsiębiorca, założyciel i dyrektor generalny giełdy kryptowalutowej FTX, napisał na Twitterze, że krach UST i LUNA był „przewidywalny”, wywołując wątek na Twitterze, który od tego czasu stał się viralem. Powiedział on:

„Ktoś ostatnio zwrócił uwagę na dobrą kwestię: 'Stablecoin’ oznacza wiele różnych rzeczy. Tak jak przewidywali sceptycy z zewnątrz, podczas dużego ruchu na rynku stablecoin wybuchł. Ale nie był to stablecoin, który przewidywali. Było to do przewidzenia, jeśli znało się szczegóły. To nie jest komentarz o tym, czy coś jest dobre, czy złe – chodzi o to, jak ważna jest znajomość szczegółów!”.

Opinia SBF na temat algorytmicznych stablecoinów przed krachem

W wywiadzie udzielonym przez Bloomberga Joe Weisenthalowi, współprowadzącemu podcast Odd Lots, SBF został zapytany o jego opinię na temat powstania algorytmicznych, częściowo wspieranych stablecoinów. Weisenthal zapytał:

„Jednym z najciekawszych zjawisk, które mają miejsce w tej chwili, jest wzrost znaczenia Luny i UST. Luna posiada Rezerwę Skarbową składającą się z dużej ilości Bitcoina, co wydaje się nieco ryzykowne, ale niektórzy twierdzą, że każda idea stablecoina wspieranego algorytmicznie to perpetuum mobile – to tylko kwestia czasu, kiedy się nie powiedzie. Czy wierzysz, że może istnieć prawdziwie zdecentralizowany stablecoin? Co sądzisz o tych projektach?”.

SBF:

„Mam pewną sympatię do zwolenników perpetuum mobile. Mogą one służyć pewnym pożytecznym celom, ale jeśli oddalimy się i powiemy, że to jest stablecoin wspierany przez zmienne aktywa, to co się stanie przy dużym ruchu na rynku? Nieprawdaż? Wiesz, jak to się odbywa”.

Zrzut ekranu z tej wymiany, zamieszczony na Twitterze, przyciągnął różnego rodzaju komentarze. Oto jedna z pozornie rozsądnych sugestii:

„Czy ktoś pomyślał o stworzeniu zdecentralizowanego stablecoina opartego na koszyku tokenów powiązanych z towarami i papierami wartościowymi? Gdyby zrobić to dobrze, mogłoby to być mniej zmienne niż stablecoin oparty na Bitcoinie”.