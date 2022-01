Według przewodniczącego Gary'ego Genslera, SEC dąży do większego egzekwowania przepisów w sektorze kryptowalut w 2022 roku.

Przewodniczący amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) Gary Gensler po raz kolejny powtórzył perspektywę agencji rządowej w sprawie tokenów kryptowalutowych, mówiąc, że następnym krokiem jest właściwe sklasyfikowanie tokenów bezpieczeństwa.

Oprócz dyskusji na temat prywatnych spółek i firm kapitałowych, przewodniczący SEC krótko poruszył kwestię wykorzystania tokenów kryptowalutowych jako formy pozyskiwania pieniędzy w celu wspierania innowacyjnych technologii w ramach szerszego rynku kryptowalut.

Przewodniczący SEC powiedział, że tokeny kryptowalutowe i inne formy crowdfundingu mogą swobodnie zbierać pieniądze od społeczeństwa, ale promotorzy i sponsorzy tych ofert powinni wiedzieć, że tokeny podlegają przepisom dotyczącym papierów wartościowych.

Przesłanka sięga do testu Howeya, który bada, czy inwestorzy przeznaczają pieniądze na projekt, oczekując zwrotu z inwestycji w oparciu o wysiłki zespołu.

Gensler skomentował to podczas wywiadu w programie CNBC „Squawk Box” w poniedziałek.

Zauważył, że pozyskiwanie funduszy na projekt od społeczeństwa wymaga, aby inwestorzy otrzymali wszystkie informacje niezbędne do podejmowania mądrych decyzji inwestycyjnych. Jak dodał, przepisy dotyczące papierów wartościowych są po to, aby chronić społeczeństwo przed oszustwami i wyłudzeniami.

Komentując agendę SEC dla rynku kryptowalut, Gensler powiedział, że głównym celem jest doprowadzenie wszystkich tokenów bezpieczeństwa w zasięgu prawa papierów wartościowych.

Przewodniczący SEC uważa, że sposób pozyskiwania funduszy od inwestorów nie jest problemem, czy to poprzez kryptowaluty, czy nowsze spółki akwizycyjne specjalnego przeznaczenia (SPAC). To, co jest ważne dla SEC, to zapewnienie konsumentom ochrony, na którą zasługują.

