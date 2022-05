Shiba Inu (SHIB) odzyskuje siły po masowej wyprzedaży kryptowalut w ciągu ostatnich kilku dni. Wygląda na to, że moneta ta ma spore szanse na wzrost i może prześcignąć inne główne kryptowaluty na drodze do odrodzenia. Więcej analiz cenowych pojawi się później, ale najpierw najważniejsze informacje:

SHIB zyskał około 3% w ciągu ostatnich 24 godzin, wyprzedzając większość głównych monet.

Tylko w ciągu ostatnich 7 dni moneta meme straciła prawie 40% swojej wartości.

Możliwe jest jednak szybkie odwrócenie trendu i wzrost SHIB o co najmniej 35%.

Źródło danych: Tradingview

Shiba Inu (SHIB) – Dlaczego byki są pewne siebie

Początek maja nie był dobry dla kryptowalut. Rynek ogólnie spadł, a SHIB nie został oszczędzony. Moneta straciła około 40% swojej wartości w ciągu ostatnich 7 dni. Istnieje jednak dobra okazja do szybkiego odbicia i odwrócenia trendu, co może pchnąć cenę wyżej.

W rzeczywistości nie będzie to pierwszy raz, kiedy coś takiego ma miejsce. Po spadku do 0,0000135 USD na początku maja, SHIB bardzo szybko odzyskał swoją pozycję. Trend odwrócił się w czasie krótszym niż 12 godzin, kiedy to SHIB zyskał około 30%. W trakcie tego procesu został ustanowiony szczyt wahań na poziomie 0,0000179 USD.

Od tego czasu moneta ustanowił zakres pomiędzy 0,0000135 USD a 0,0000179 USD. W tej chwili SHIB znajduje się w górnej części tego przedziału na poziomie 0,00001591 USD. Spodziewamy się, że w najbliższych dniach SHIB jeszcze bardziej wzrośnie.

Czy SHIB może odzyskać swoje ówczesne maksima?

Zmienność, którą obserwowaliśmy na szerszym rynku kryptowalut, była bardzo trwała. Za każdym razem, gdy rynek się odradza, wkrótce potem dochodzi do kolejnej wyprzedaży. Dlatego też jest mało prawdopodobne, że SHIB odzyska w tym roku swoje najwyższe notowania.

Nie zmienia to jednak pozytywnych perspektyw dla tej monety. Przed końcem 2022 roku wciąż jest szansa na relatywnie lepsze wyniki.