Solana (SOL) z trudem odnotowała jakiekolwiek zwyżki po tym, jak przez ostatnie trzy sesje z rzędu notowała straty. Moneta wygląda obecnie bardzo słabo i jeśli nie wydarzy się coś spektakularnego, czeka ją dalszy spadek. Oto kilka najważniejszych informacji:

SOL gwałtownie spadł w ciągu ostatnich 24 godzin, zniżkując o prawie 10%.

Moneta nadal pozostaje powyżej kluczowej strefy wsparcia przy 100 USD.

Jest jednak mało prawdopodobne, że utrzyma się ona w najbliższych dniach.

Źródło danych: Tradingview

Solana (SOL) – Jak daleko może spaść

Po gwałtownym wzroście pod koniec marca, SOL gwałtownie zwolnił w kwietniu. Moneta spadła z maksimów 140 USD i obecnie znajduje się tuż powyżej granicy 100 USD. SOL zdołał nawet zejść poniżej najniższej ceny z marca, która wynosiła 107 USD. Może to sugerować, że znajdujemy się na skraju odwrócenia trendu, co może spowodować dalsze straty.

W rzeczywistości, jeśli byki utracą kluczową psychologiczną strefę wsparcia na poziomie 100 USD, wówczas jedyną drogą dla SOL będzie ruch w dół. W przeszłości strefy wsparcia przy 100 USD i 93 USD okazywały się bardzo silne. Choć w najbliższych dniach może pojawić się pewne odreagowanie, wsparcie na poziomie 100 USD zostanie przełamane, a byki będą próbowały konsolidować się na poziomie 93 USD.

Jeśli jednak dojdzie również do spadku poniżej 93 USD, SOL wejdzie w intensywną spiralę spadkową, która może doprowadzić do poziomu 77 USD przed jakimkolwiek wzrostem. Będzie to oznaczać stratę prawie 30% w stosunku do obecnej ceny i prawie 100% spadek w stosunku do najwyższej ceny z marca.

Czy warto kupić Solana?

Solana to duży projekt i jeśli jeszcze go nie posiadasz, to jest to dobry moment na jego zakup. Jednak ze względu na znaczne ryzyko spadku, warto poczekać jeszcze około tygodnia.

W oparciu o obecne wskaźniki na wykresie, SOL prawdopodobnie osiągnie dno. Gdy tak się stanie, można będzie kupić monetę i zachować ją na przyszłość.