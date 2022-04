Rynek kryptowalut wycofał się po rajdzie z końca marca. Tron (TRX) mocno ucierpiał i wygląda na to, że moneta zaczyna być niedźwiedzia zaledwie kilka dni po osiągnięciu jednego z najlepszych trendów wzrostowych w tym roku. Tron może spaść jeszcze bardziej przed konsolidacją. Oto kilka kluczowych faktów:

Wykres 3-dniowy od poniedziałku pokazuje, że TRX uformował duży trend niedźwiedzi.

Wskaźniki momentum, takie jak RSI, również pokazują, że moneta jest niedźwiedzia.

Tron prawdopodobnie spadnie do poziomu 0,5 USD zanim ponownie znajdzie się w konsolidacji.

Źródło danych: Tradingview

Tron (TRX) – Krótkoterminowy trend niedźwiedzi

W ubiegłym miesiącu pojawiło się wiele pozytywnych prognoz dotyczących Tron. Moneta zdołała zanotować 30% wzrost, który później ustąpił miejsca trwałej hossie, w wyniku której TRX osiągnął tegoroczne maksima.

W związku z tym oczekiwano, że moneta będzie nadal zyskiwać, a nawet przetestuje poziom 0,2 USD w najbliższym czasie. Wydaje się jednak, że byczy trend uległ gwałtownemu odwróceniu. TRX znacznie stracił na wartości w tym tygodniu, a jego 3-dniowa świeca wskazuje na niedźwiedzią perspektywę.

TRX pozostaje również bardzo daleko od kolejnego górnego oporu. Sugeruje to, że niedźwiedzie mają teraz kontrolę i będą chciały doprowadzić cenę do poziomu 0,05 USD zanim nastąpi jakakolwiek inna fala hossy. Oznaczałoby to trwałe straty w ciągu ostatniego tygodnia rzędu prawie 30%. Jednakże, zamknięcie powyżej 0,82 USD unieważni tę prognozę.

Czy powinieneś trzymać się z dala od Tron?

Na razie TRX pozostaje wysoce ryzykowny, więc najlepiej jest trzymać się z dala od niego przez jakiś czas. Ponieważ moneta jest już w trendzie spadkowym, kupujący mogą poczekać, aby zobaczyć, jak szybko spadnie do poziomu 0,05 USD.

Po osiągnięciu tej ceny TRON prawdopodobnie będzie się konsolidował. Będzie to idealny moment na zakup, pod warunkiem, że ogólna sytuacja na rynku będzie pozytywna.