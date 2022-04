Trzy najłatwiejsze sposoby na zakup kryptowalut

Kryptowaluty stanowią doskonały sposób na zarabianie pieniędzy i zwiększanie zysków. Przykładowo, cena Bitcoina wzrosła z poziomu poniżej 5 USD w 2009 roku do ponad 40,000 USD obecnie. Podobnie Ethereum skoczyło z poziomu poniżej 10 USD do ponad 3,000 USD. W sumie kryptowaluty ruszyły z miejsca, by stać się klasą aktywów wartą ponad 2 biliony dolarów. W tym artykule przyjrzymy się najłatwiejszym sposobom kupowania kryptowalut.

Korzystanie z portfeli cyfrowych

Portfele internetowe to popularne produkty finansowe, które umożliwiają oszczędzanie, wysyłanie i odbieranie gotówki od bliskich lub partnerów biznesowych. Portfele te są popularne ze względu na łatwość ich obsługi oraz fakt, że w większości przypadków mają niskie opłaty.

Liczba portfeli cyfrowych wykazuje silną tendencję wzrostową w miarę postępującej rewolucji w dziedzinie technologii finansowych. Jednymi z najpopularniejszych portfeli są między innymi PayPal, Cash App, Skrill, Neteller, Revolut i Venmo.

W ramach swoich strategii, wiele portfeli internetowych umożliwiło zakup kryptowalut wewnątrz swoich ekosystemów. Celem jest uproszczenie dostępu do usług finansowych, a także zarabianie na tym pieniędzy.

Co więcej, kryptowaluty stały się kluczowym elementem działalności Cash App. Na przykład, w czwartym kwartale 2021 roku firma Cash App wygenerowała ponad 2 miliardy dolarów przychodu z kryptowalut.

Portfele te oferują jeden z najprostszych sposobów na zakup kryptowalut . Na przykład w 2021 roku PayPal wprowadził na swojej platformie sposób kupowania, zapisywania i wysyłania wybranej liczby kryptowalut. Dziś Amerykanie i Brytyjczycy mogą z łatwością korzystać z platformy, aby kupować Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum i inne monety bezpośrednio za pomocą PayPal i Venmo.

Proces kupowania Bitcoina przez PayPal jest prosty. Po pierwsze, musisz mieć konto w systemie PayPal. Po drugie, należy wybrać kryptowalutę, którą chce się kupić i kwotę, którą chce się wydać. Po drugie, należy dokonać transakcji. PayPal odliczy wtedy gotówkę, którą masz na swoim koncie. Możesz też dokonać zakupu bezpośrednio za pomocą połączonego konta bankowego.

W przypadku innych portfeli internetowych, takich jak Cash App, proces jest podobny. Musisz tylko wybrać monetę, którą chcesz kupić, a następnie przeprowadzić transakcję.

Istnieje wiele korzyści płynących z używania tych aplikacji do kupowania kryptowalut. Po pierwsze, proces jest łatwy i zajmuje kilka sekund. Po drugie, większość aplikacji nie pobiera opłaty za wykonanie transakcji. Wreszcie, są to bezpieczne opcje. Jedyną wadą tych aplikacji jest to, że nie mają one dużego wyboru monet.

Korzystanie z giełd kryptowalutowych

Innym najprostszym sposobem na zakup kryptowaluty jest skorzystanie z centralnej giełdy. Giełda to firma oferująca różne kryptowaluty, którymi można handlować. W większości przypadków giełdy udostępniają stronę internetową i aplikacje mobilne, które pozwalają kupować monety. Oferują również inne narzędzia, które pomagają w dokonywaniu lepszych i bardziej świadomych wyborów.

Giełdy kryptowalutowe działają w stosunkowo podobny sposób. Stanowią one rynek, na którym można kupować monety. Po zakupie monet można je łatwo zapisać w portfelu internetowym. W razie potrzeby można je zamienić na gotówkę i wypłacić na swój portfel internetowy lub konto bankowe.

Ponadto istnieje możliwość przeniesienia kryptowalut z giełdy do zimnego portfela w kilku krokach.

Branża wymiany kryptowalut stała się znacznie nasycona. CoinMarketCap śledzi 511 giełd z całego świata. W sumie, te giełdy pomagają przenieść kryptowaluty o wartości ponad 100 miliardów dolarów każdego dnia. Niektóre z największych giełd pod względem wolumenu to Binance, Coinbase, KuCoin, Huobi Global, Gate i Crypto.com.

Kupowanie kryptowalut za pośrednictwem giełdy jest łatwe. Po pierwsze, należy znaleźć wiarygodną giełdę, która gwarantuje bezpieczeństwo Twoich środków. W większości przypadków zalecamy skupienie się na popularnych giełdach, takich jak Binance i Coinbase, zamiast na mniejszych, które nie są znane. Możesz przeczytać naszą recenzję eToro , CEX i Binance .

Po drugie, należy utworzyć swoje konto, podając imię i nazwisko oraz adres e-mail. Następnie, aby zachować zgodność z prawem, wiele giełd będzie dążyło do weryfikacji Twojego konta poprzez potwierdzenie Twojej lokalizacji.

W kolejnym kroku musisz wybrać opcję wpłaty gotówki. Wiele firm umożliwia wpłatę gotówki za pomocą różnych opcji, takich jak PayPal, karta kredytowa i debetowa , Neteller czy przelew bankowy. Po zakończeniu procesu wpłaty możesz już kupić monety. Przelewy bankowe trwają dłużej, podczas gdy transakcje kartą są natychmiastowe.

Zaleca się korzystanie z giełd takich jak Coinbase, Binance i eToro, ponieważ są one bezpieczne i oferują więcej monet. Oferują one również więcej rozwiązań, takich jak staking, handel tokenami z dźwignią oraz handel wieczystymi kontraktami terminowymi.

Korzystanie z giełdy peer-to-peer

Inną łatwą opcją zakupu kryptowalut jest skorzystanie z giełd peer-to-peer. Są to firmy, które zapewniają platformę, na której ludzie mogą kupować i sprzedawać kryptowaluty między sobą w łatwiejszy sposób. Giełdy P2P to platformy, które zapewniają bezpieczeństwo.

Działa ona w łatwiejszy sposób. Po utworzeniu i zweryfikowaniu konta użytkownik wybiera, czy chce kupić, czy sprzedać monetę. W przypadku kupna zobaczysz wiele osób sprzedających monety i ich ceny. Wybierz preferowaną osobę, a następnie dokonaj płatności bezpośrednio na jej rzecz. Po otrzymaniu przez nich środków, monety zdeponowane w depozycie zostaną przekazane Tobie.

Istnieje kilka powodów, dla których warto korzystać z giełdy P2P. Po pierwsze, są one łatwe w użyciu. Po drugie, możesz skorzystać z arbitrażu, kupując monety po niskiej cenie, a następnie sprzedając je natychmiast po wyższej cenie. Po trzecie, możesz skorzystać z preferowanej opcji realizacji transakcji. Przykładami platform płatniczych P2P są Paxful, Local Bitcoins i Binance P2P.