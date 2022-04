Flowcode dostarcza NFT i tokeny dla szerokiego grona odbiorców

Flowcode, wysoce zaawansowana platforma technologiczna QR, ogłosiła partnerstwo z POAP (Proof Of Attendance Protocol) w celu dostarczenia NFT i tokenów do mas i połączenia blockchain z zastosowaniami offline, dowiedział się CoinJournal z komunikatu prasowego.

Współpraca rozpoczęta w Red Rocks

Partnerstwo zostało zainicjowane podczas koncertu Kevina Gatesa w kultowym Red Rocks w ostatni weekend, gdzie Flowcode rozdał wszystkie ekskluzywne NFT. Zdecydowana większość uczestników koncertu, którzy odebrali NFT, była nowicjuszami w dziedzinie kryptowalut.

Tim Armstrong, założyciel i dyrektor generalny Flowcode, skomentował:

„Flowcode łączy świat ziemski z metaverse. Stworzyliśmy bezproblemowy, oparty na urządzeniach mobilnych tunel, w którym konsumenci mogą skanować i odbierać NFT i tokeny. Dzięki współpracy z POAP, fani niesamowitych artystów, takich jak Kevin Gates i setki innych, są nagradzani produktami Web3, w tym tokenami NFT oraz bezpośrednim kanałem komunikacji z konsumentem”.

Jak to działa?

Po zeskanowaniu kodu Flowcode, POAP umożliwia użytkownikom odebranie i posiadanie NFT bez żadnych opłat za gaz lub innych należności. Można to zrobić za pośrednictwem poczty elektronicznej lub portfela Ethereum. Twórcy Flowcode mogą dystrybuować NFT na dużą skalę, aby nagradzać swoich użytkowników. 8000 organizacji regularnie wydaje ten protokół. Do tej pory rozdystrybuowano 4,5 miliona NFT do 800,000 unikalnych portfeli.

Jordan Sobel, wiceprezes ds. rozwoju biznesu w POAP, powiedział:

„Połączenie POAP z Flowcode pozwala na bezproblemowe wybijanie NFT, które oznaczają frekwencję. Flowcode i POAP to idealna synergia technologii, ponieważ obie firmy są bardzo skoncentrowane na zapewnieniu bezproblemowego korzystania z technologii Web3. POAP jest jedną z najlepszych platform do wprowadzania dużych marek i ich użytkowników w świat blockchain, podczas gdy Flowcode oferuje bezpieczeństwo, dane i użyteczność dla idealnego doświadczenia konsumentów”.

Pierwszy pakiet Web3 łączący metaverse i świat rzeczywisty

Flowcode daje dostęp do pierwszego i jedynego w pełni zintegrowanego pakietu Web3, który łączy metaverse z realnym światem. Opatentowana przez Flowcode technologia QR obejmuje analitykę i dane w czasie rzeczywistym oraz najwyższej jakości wzornictwo, aby maksymalnie ułatwić konsumentom interakcję z Web3.

Andrew Duplessie, szef działu innowacji w Flowcode, dodał:

„Naszym celem jest maksymalne ułatwienie konsumentom interakcji z technologiami Web3. Dzięki partnerstwom takim jak POAP, jesteśmy w stanie zwiększyć dostępność do metaverse, wypełniając lukę pomiędzy światem offline i online”.