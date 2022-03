Po osiągnięciu wysokich poziomów w listopadzie ubiegłego roku, VVS Finance (VVS) znalazł się w dołku. Moneta DeFi znajduje się zdecydowanie w kryzysie, a zmienność na całym rynku tylko pogorszyła sytuację. Czy wkrótce sprawy zaczną się odwracać? Prawdopodobnie nie, ale oto kilka faktów, o których warto wiedzieć:

VVS spadł o 85% od swoich listopadowych maksimów.

Moneta była notowana na poziomie 0,00002232 USD, co oznacza wzrost o około 2% w ciągu dnia.

Trend spadkowy nie zostanie odwrócony w najbliższym czasie, chyba że nastroje na rynku kryptowalut ulegną diametralnej zmianie.

Źródło danych: Tradingview

VVS Finance (VVS) – Analiza i prognoza cenowa

Spadek ceny VVS nastąpił szybko i gwałtownie. Wydaje się, że upłynęło dużo czasu, odkąd w listopadzie ubiegłego roku token osiągnął rekordowe poziomy.

Sytuacja dla inwestorów VVS była naprawdę trudna. W rzeczywistości, moneta spadła o prawie 50% od początku lutego. Wszystkie wskaźniki momentum wskazują na spadek. Na przykład, VVS pozostaje poniżej kilku kluczowych SMA, a RSI również sugeruje ryzyko wyprzedaży.

Oczywiście będą dni, w których pojawią się wzrosty. Jednak w średnim terminie nie spodziewamy się dużych zmian kursu. Najlepszym rozwiązaniem dla inwestorów byłoby teraz zaczekanie, aż pojawią się oznaki konsolidacji cen. To może wywołać hossę, która może wypchnąć VVS powyżej ważnych wskaźników.

Czy warto kupić VVS Finance (VVS)?

VVS to skrót od Very Very Simple Finance. Projekt ten stara się po prostu wprowadzić blockchain i kryptowaluty do głównego nurtu. Ma nadzieję zaoferować użytkownikom bardziej uproszczony protokół DeFi, w którym wszyscy mogą korzystać z kryptowalut.

Jest to szlachetny gest i może przynieść wspaniałe rezultaty. Fakt, że VVS znajduje się na poziomie około 230 milionów dolarów w kapitale rynkowym oznacza, że możemy jeszcze zobaczyć więcej zysków w przyszłości.