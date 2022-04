Wielka Brytania podejmuje decyzję o regulacji stablecoinów

Kolejny kraj wszedł do świata kryptowalut, i to duży. Ministerstwo Gospodarki i Finansów Wielkiej Brytanii ogłosiło dziś po południu, że kraj ten zmieni swoje ramy regulacyjne, aby umożliwić wprowadzenie stablecoinów jako środka płatniczego.

Jasne, to nie jest tak, że Boris Johnson poszedł w stronę Salwadoru i wprowadził Bitcoin jako prawny środek płatniczy, ale to wciąż ważny krok, który może wywołać efekt domina, zwłaszcza, że inicjatywa pochodzi z Wielkiej Brytanii.

Najbardziej krytykowanym aspektem inicjatywy Salwadoru w sprawie Bitcoina jest oczywiście notoryczna zmienność, na którą cierpi BTC. W przypadku stablecoinów nie ma tego problemu, ponieważ ich wartość jest powiązana z odpowiednikami fiatów.

Jest to część powodu, dla którego to ogłoszenie jest tak istotną wiadomością – jest to bardzo ukierunkowana inicjatywa, której celem jest wprowadzenie kryptowalut jako środka płatniczego, a nie po prostu poluzowanie ogólnych regulacji dotyczących branży.

Skarb Jej Królewskiej Mości (inaczej nazywany Skarbem Państwa – wciąż uczę się moich brytyjskich akronimów, ponieważ zamierzam przenieść się do Londynu jeszcze w tym roku) był dość optymistyczny w swojej ocenie stablecoinów w poniedziałkowym oświadczeniu: "Uzasadnieniem takiego działania jest fakt, że niektóre stablecoiny mogą potencjalnie stać się powszechnym środkiem płatniczym, w tym dla klientów detalicznych, zwiększając wybór i efektywność dla konsumentów".

W dalszej części oświadczenia czytamy, że zmiana przepisów, która ma ułatwić korzystanie z tych stablecoinów, jest tylko jednym z aspektów "pakietu środków" mających na celu włączenie technologii blockchain do Wielkiej Brytanii i stworzenie "globalnego centrum" – tak więc podczas gdy płatności są pierwszym punktem na liście, jak właśnie wspomnieliśmy, Wielka Brytania sygnalizuje również swój zamiar wyjścia poza tę niszę i objęcia szerszej branży kryptowalutowej.

Ze względu na zmienność "normalnych" kryptowalut, która sprawia, że są one obecnie niepraktyczne w handlu, stablecoiny są gotowe do zrobienia kroku w górę… jeśli regulatorzy się do tego przyłączą. Ten ruch ze strony Wielkiej Brytanii jest zatem ogromnym sygnałem intencji – ponieważ jest tak osiągalny. "Jeśli technologie kryptowalutowe mają być ważną częścią przyszłości, to my – Wielka Brytania – chcemy w tym uczestniczyć, i to od samego początku" – powiedział sekretarz ekonomiczny John Glen podczas Innovate Finance Global Summit. "Jeśli teraz się zaangażujemy… i teraz podejmiemy działania… możemy stać się liderem" – dodał.

Inna interesująca ciekawostka? W komunikacie nie pojawiają się waluty cyfrowe banków centralnych (CBDC). Jest to bardzo wyraźna zapowiedź wykorzystania stablecoinów, takich jak Tether, Circle itp. jako środka wymiany, podczas gdy wiele osób spodziewałoby się, że ogłoszenie CBDC będzie bardziej prawdopodobne.

Jest to ważny krok, ponieważ Wielka Brytania stanie się jednym z pierwszych krajów, które dostarczą branży kryptowalutowej jasnych wskazówek, w jaki sposób można wdrożyć stablecoiny. Ta historia będzie się rozwijać i jest daleka od zakończenia, ale dzisiejszy dzień był ważnym pierwszym krokiem.