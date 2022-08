Cena tokena Wing Finance wzrosła w ciągu ostatnich kilku dni, zwłaszcza od czwartku, 28 lipca. Cena gwałtownie wzrosła, osiągając wysoki poziom powyżej 53 dolarów w piątek, 29 lipca, po czym nastąpiło poważne nurkowanie do obecnej ceny 16,69 dolarów. Token WING wzbił się o 167,8% w ciągu ostatnich 7 dni i nadal jest byczy.

Niemniej jednak inwestorzy uważają, że zeszłotygodniowy wzrost cen jest wskazówką, że token WING może skoczyć do wyższych szczytów w nadchodzących dniach. W końcu obecnie jest on handlowany po ponad trzykrotnej wysokości ceny z 27 lipca, czyli około pięciu dni temu.

Aby pomóc inwestorom i handlowcom, którzy chcą czerpać korzyści z tokena Wing Finance, zwłaszcza teraz, gdy spadł z piątkowego wysokiego poziomu, Coinjournal stworzył ten krótki artykuł, aby pomóc w identyfikacji najlepszych miejsc do zakupu tokena WING.

Wing Finance, powszechnie określany po prostu jako Wing, to oparta na pożyczaniu, zdecentralizowana platforma, która jest przeznaczona do pożyczania kryptowalut i komunikacji cross-chain między projektami zdecentralizowanych finansów (DeFi).

Ma na celu uczynienie usług pożyczania kryptowalut bardziej inkluzywnymi poprzez moduł oceny kredytowej, który eliminuje potrzebę stosowania zabezpieczenia w pożyczaniu. Pozwala również na tworzenie nowych projektów blockchain.

Wing wykorzystuje zdecentralizowane zarządzanie (DAO) w połączeniu z mechanizmem kontroli ryzyka, aby rozwijać relacje między wierzycielami, pożyczkodawcami i gwarantami. Dzięki temu zwiększyła się liczba projektów korzystających z platformy, a także zwiększyła się dostępność usług udzielania i pożyczania kryptowalut dla użytkowników.

Wing z powodzeniem poradził sobie z problemem nadmiernej kolateralizacji, który nęka branżę DeFi, wykorzystując Wing DAO. Stowarzyszenie DAO zbudowało oparty na kredytach protokół DeFi, który działa na blockchainie Ontology (ONT) i pozwala użytkownikom również wziąć udział w procesach decyzyjnych, operacyjnych i projektowaniu produktów.

Jeśli szukasz kryptowaluty, która wykazała oznaki startu w najbliższych dniach, zwłaszcza w następstwie niedawnego krachu na rynku kryptowalut, to Wing Finance może być dobrym wyborem.

Niemniej jednak, powinieneś zachować ostrożność, ponieważ rynek kryptowalut jest niezwykle zmienny, co właśnie zaobserwowano w przypadku WING w weekend, gdzie jego cena wzrosła do ponad 53 USD i zanurkowała poniżej 20 USD w ciągu pięciu dni.

Większość uważa, że piątkowa podwyżka Wing Finance była tylko rozgrzewką i może być przygotowana do poważnego startu, zwłaszcza po rosnącej aktywności na platformie Wing.

Platforma Wing niedawno uruchomiła pulę Wing NFT i ogłosiła wspólne wydarzenie Wing x Flamingo oraz aktualizację airdropu Wing Polkapets NFT.

Wszystkie oczy patrzą na cenę docelową 60 USD przed końcem tego tygodnia.

🚨UPGRADE ANNOUNCEMENT #Wing Flash Pools are undergoing an upgrade from 3:00 am on 1st August for optimization of $WING distribution model. 🙌

Users will be informed when the upgrade is complete.#DeFi pic.twitter.com/cSvGoRyAy0

— Wing (nft.wing.finance💙) (@Wing_Finance) August 1, 2022