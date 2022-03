Zcash osiąga coraz wyższe poziomy, a byki przejmują kontrolę

Zcash rośnie w siłę, a monety chroniące prywatność zyskują na popularności.

Zcash jest dość bezpieczny przed niekorzystnymi regulacjami wymierzonymi w prywatne transakcje.



Zcash obecnie osiąga wyższe poziomy, co świadczy o tym, że byki zdecydowanie kontrolują sytuację.

Zcash ( ZEC ), podobnie jak inne monety prywatności, wzrósł w ciągu ostatnich 24 godzin. W momencie publikacji kurs Zcash zwiększył się o 10%.

Zcash jest jedną z najpotężniejszych monet chroniących prywatność dzięki zastosowaniu technologii dowodu zerowej wiedzy (Zero-Knowledge Proof). Zk-SNARK to rodzaj dowodu, który można wykorzystać do wykazania własności bez ujawniania informacji. Jedna strona używa go jako dowodu, a druga strona mu wierzy, ponieważ posiada zwięzłą, niewymagającą interakcji wiedzę o tym, co jest przedmiotem dowodu.

Zasadniczo przy użyciu Zcash nikt nie może prześledzić transakcji w blockchainie. Jednak w przeciwieństwie do Monero, Zcash ma funkcję, która umożliwia użytkownikom dokonywanie transakcji o charakterze niepublicznym. Ta cecha sprawia, że Zcash jest mniej narażony na negatywne regulacje niż inne monety chroniące prywatność.

Zcash jest bezpieczny przed nadchodzącymi regulacjami w Stanach Zjednoczonych

W Stanach Zjednoczonych nadchodzą regulacje dotyczące kryptowalut, a jedną z kwestii, którymi zamierzają się zająć, jest wykorzystywanie kryptowalut do nielegalnej działalności. Oznacza to, że kryptowaluty, które mogą być wykorzystywane do osłaniania transakcji, mogą napotkać ograniczenia w USA.

Zcash jest jedną z tych monet, które są dość bezpieczne, ponieważ jest przeznaczony zarówno do transakcji prywatnych, jak i niepublicznych. Oznacza to, że nawet jeśli przepisy spowodują wycofanie z rynku monet chroniących prywatność, jak to miało miejsce jakiś czas temu w Japonii, Zcash może być bezpieczny.

Zcash kontynuuje osiąganie coraz wyższych poziomów

Źródło: TradingView

Podobnie jak inne monety prywatności, Zcash zanotował wzrost w ciągu ostatnich 24 godzin. Jednak w przeciwieństwie do reszty, która już wykazuje słabość, Zcash jest nadal silny. W ciągu ostatnich 12 godzin Zcash osiągnął kolejne szczyty, kontynuując notowania w byczym kanale. Jeśli obecny trend się utrzyma, Zcash może w krótkim terminie przetestować poziom 150 USD.

Podsumowanie

Zcash zyskuje na wartości wraz z innymi monetami chroniącymi prywatność. Jeśli przepisy w USA obejmą prywatne transakcje kryptowalutowe, Zcash będzie miał przewagę nad innymi monetami prywatności. Dzieje się tak dlatego, że pozwala on również na transakcje niepubliczne.