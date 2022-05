3 najlepšie kryptomeny na nákup v čase krachu kryptomien

Je to more červenej v kryptomenovom priemysle, pretože väčšina digitálnych mincí neustále klesá. Podľa CoinGecko celková trhová hodnota všetkých digitálnych mincí klesla na viac ako 1,2 miliardy dolárov. Aj keď bol tento krach bolestivý, mnohé kryptomeny výrazne zlacnel. Takže tu sú niektoré kryptomeny, v ktorých si môžete kúpiť ponor.

Ethereum

Krach Terra UST je jedným z najdôležitejších dôvodov, prečo kryptomeny klesli. Podľa môjho názoru pád LUNA pravdepodobne privedie späť do Etherea viac ľudí a vývojárov. Po prvé, Ethereum je výrazne väčšie ako Terra a existuje už roky.

Úspech platformy Ethereum tiež nie je založený na jedinom stablecoine ako v Terra. To vysvetľuje, prečo sa Ethereu v priebehu rokov darilo aj po niekoľkých vážnych hackoch v sieti.

Okrem toho Ethereum prechádza prechodom, pretože vývojári sa ho snažia výrazne zrýchliť a priaznivo ovplyvniť životné prostredie. Preto očakávam, že cena Etherea sa odrazí pred zlúčením, ku ktorému dôjde v treťom štvrťroku.

Tu je návod, ako kúpiť Ethereum .

Near Protocol

Near Protocol je ďalšia kryptomena, do ktorej sa dá investovať. Ide o blockchainový projekt, ktorý sa snaží stať lepšou platformou pre vývojárov. Jeho cieľom je, byť platformou, ktorá je lepšia a spoľahlivejšia ako Ethereum a iné overovacie platformy. Robí to pomocou svojej technológie známej ako sharding.

Near Protocol je dobrá investícia z dôvodu neustáleho rastu jej ekosystému. Vývojári sa tiež snažia spustiť svoj stablecoin, ktorý sa bude používať na riadenie siete. Teraz, s implóziou Terra UST, existuje pravdepodobnosť, že vývojári využijú tieto lekcie pri jej spustení.

Near Protocol je dobrá investícia aj kvôli vysokým sumám, ktoré vývojári v poslednom čase vyzbierali. Väčšina týchto prostriedkov pôjde na budovanie ich ekosystému.

Chainlink

Faktom v blockchainovom priemysle je, že odvetvia ako DeFi a metaverse tu zostanú. To je to, čo robí Chainlink jedným z najlepších coinov na nákup ponoru. Je to jednoducho preto, že platforma je široko používaná vývojármi na prepojenie údajov mimo reťazce s údajmi v reťazci.

Je to najväčšie orákulum na svete a má malú konkurenciu. Preto, keď cena Chainlink klesla o 86% zo svojho historického maxima, existuje pravdepodobnosť, že sa cena vráti späť.