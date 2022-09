Cena ETH po zlúčení klesá: tu je miesto, kde kúpiť Ethereum

Dlho očakávaný upgrade Merge siete Ethereum bol úspešne dokončený vo štvrtok 15. septembra 2022 v skorých ranných hodinách. Načasovanie zodpovedalo skorším predpovediam vývojárov Ethereum v závislosti od hashratu Ethereum.

Aktualizácia Merge vytvára energeticky efektívnejšiu blockchainovú sieť, pretože Ethereum sa odvtedy zmenilo z blockchainovej siete proof-of-work (PoW) na proof-of-stake (PoS) sieť. Cena éteru (ETH) však po zlúčení prudko klesla a v piatok sa v skorých ranných hodinách obchodovala za 1 474,20 USD, čo predstavuje pokles o 7,93% oproti štvrtkovej cenovej hladine.

Analytici však očakávajú, že cena v najbližších dňoch porastie, keď investori rozviažu hedžy, ktoré si kúpili, a očakávajú štikútanie pri zavádzaní. Zatiaľ neboli hlásené žiadne problémy so zlúčením; niečo, čo pravdepodobne vyvolá dôveru medzi investormi a môže zvýšiť ceny.

Podľa Jona Charbonneaua, výskumníka z krypto-výskumnej firmy Delphi Digital, zlúčenie znamená „najväčšiu udalosť v krypto od vytvorenia bitcoinu a Etherea. Za predpokladu, že všetko zostane v poriadku, pozornosť sa obráti na budúce upgrady Etherea.“

Ethereum bola druhá blockchainová sieť, ktorá bola vyvinutá po Bitcoine, ktorý bol prvým blockchainom, ktorý bol vyvinutý. Jeho natívny token/kryptomena Ether (ETH) a je druhou najväčšou kryptomenou podľa trhovej kapitalizácie.

Pri svojom spustení boli Bitcoin aj Ethereum navrhnuté tak, aby používali mechanizmus konsenzu PoW pri potvrdzovaní transakcií v rámci sietí.

Ukázalo sa však, že mechanizmus PoW spotrebuje veľa energie, čo má negatívny vplyv na životné prostredie. Ethereum sa pustilo do prechodu na mechanizmus PoS, ktorý je menej zapojený, energeticky menej náročný a efektívnejší ako PoW.

Ethereum úspešne dokončilo migráciu na PoS systém prostredníctvom Merge Upgrade vo štvrtok 15. septembra .

Po zlúčení spoločnosti Ethereum prebieha nová reklamná kampaň zameraná na spotrebu energie bitcoínov kvôli mechanizmu konsenzu proof-of-work (PoW).

Predpokladajme, že chcete investovať do populárnej kryptomeny, od ktorej sa očakáva, že v najbližších dňoch výrazne vzrastie. V tom prípade by ETH mohlo byť dobrou voľbou, najmä po úspešnom upgrade Merge.

Trh s kryptomenami je však extrémne volatilný a mali by ste investovať opatrne.

Napriek poklesu ceny po zlúčení analytici očakávajú, že cena Etherea v najbližších dňoch vzrastie možno nad 2 000 USD, keď investori uvoľnia svoje hedžové pozície, pretože v súčasnosti nie sú po aktualizácii zlúčenia zaznamenané žiadne škytavky.

"The merge will reduce worldwide electricity consumption by 0.2%" – @drakefjustin

— vitalik.eth (@VitalikButerin) September 15, 2022