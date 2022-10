Decentralizácia je krásna, no má aj hrozivé negatíva

Sankcie

Módne slovo v kruhoch kryptomien – popri cenzúre, regulácii a centralizácii.

Tento týždeň ukázal, aký veľký je to problém – a rastúci záujem orgánov činných v trestnom konaní o kryptomeny. Spojené štáty v stredu oznámili odstránenie rusko-venezuelskej siete, ktorá využívala Tether (USDT) na nelegálny presun peňazí.

Po februárovej invázii na Ukrajinu boli voči Rusku agresívne uvalené medzinárodné sankcie. To rýchlo prinieslo tému kryptomeny a jej potenciálnej schopnosti obchádzať takéto sankcie do centra pozornosti.

Odpor voči cenzúre je pilierom kryptomien

Na jednej strane je odpor voči cenzúre veľký. V skutočnosti je to jedna z chrbtových kostí kryptomeny. Prostredníctvom tejto zvodnej kvality decentralizácie jednotlivci získavajú schopnosť prevziať kontrolu nad svojím bohatstvom a vyhnúť sa vplyvu vlád a iných centrálnych subjektov.

Táto decentralizácia a odpor voči cenzúre ponúka najrôznejšie výhody. Pomyslite na tých, ktorí žijú v nedôveryhodných režimoch, teraz s možnosťou získať určitú kontrolu nad bohatstvom. Občania, ktorí vidia masovú infláciu prostredníctvom nekompetentných vlád, ktoré si teraz môžu jednoducho kúpiť stablecoiny s minimálnym úsilím, a teda uložiť svoju hodnotu v USD.

Tieto výhody viac-menej uznáva každý. Predstavujú mi niektoré z dôvodov, prečo som tak fascinovaný týmto zvláštnym malým odvetvím. Pomáha prelomiť finančné privilégium a umožňuje občanom rozvojových krajín zachovať si svoje bohatstvo. Iste, bitcoin je neuveriteľne volatilný a momentálne značne nevhodný ako uchovávateľ hodnoty, ale kryptomena sa vzťahuje aj na stablecoiny, menej volatilné mince – existuje celý rad možností.

Je nevýhodou aj decentralizácia?

Mnohí kritizujú Tether za to, že je centralizovaný. Oh – podliehate rozmarom americkej vlády, tvrdia. A majú pravdu. Pozrite sa na udalosti z minulého mesiaca s Tornado Cash, cash mixer na Ethereum, aby ste to videli.

Vláda môže nariadiť Tetheru, aby zmrazil peňaženky, kedykoľvek chce, a Tether musí vyhovieť. Sú regulovanou spoločnosťou – a tak sú regulované spoločnosti povinné konať.

To je dôvod, prečo som tak dlho polemizoval o tom, aké centralizované je Ethereum. Celý ekosystém je tak závislý na centralizovaných stajniach ako Tether a Circle. Ak je kapitál prúdiaci cez systém centralizovaný a podlieha cenzúre, ako môže byť Ethereum – alebo DeFi vo všeobecnosti – decentralizované?

Musíme však čeliť aj nevýhodám decentralizácie. Akokoľvek je to magické – a pre všetky dvere, ktoré sa otvárajú – má aj veľmi významné nevýhody. Schopnosť aktérov obchádzať medzinárodné sankcie je jedna. Toto je hrozivá, ale veľmi reálna realita – decentralizované kryptomeny tomu pomáhajú.

Čo sa stalo tento týždeň?

Oznámenie z tohto týždňa – že ministerstvo spravodlivosti USA vznáša obvinenia proti piatim Rusom a dvom Venezuelčanom obvineným z udržiavania globálnej siete prania špinavých peňazí a obchodovania so sankcionovanými spoločnosťami – zdôrazňuje, aký skutočný je tento problém.

Ministerstvo spravodlivosti oznámilo, že obvinený uľahčil obchod so stovkami miliónov barelov ropy, ktoré boli následne odoslané ruským a čínskym kupcom. Okrem toho boli členovia kohorty obvinení z pašovania vojenskej technológie do Ruska.

Keďže Rusko naďalej terorizuje Ukrajinu, vykresľuje to pochmúrny obraz kryptomeny napomáhajúcej vojnovému úsiliu. Podľa The Block jeden z obvinených, ruský štátny príslušník Jurij Orekhov, údajne povedal komplicovi „žiadne starosti, žiadny stres. Hneď ako začneme kotviť, okamžite sa presunieme. USDT funguje rýchlo ako SMS“.

Proruské polovojenské skupiny tiež údajne použili kryptomeny na financovanie svojich aktivít. Napriek tomu Ukrajina výrazne viac využila uhol darovania kryptomien – na základe žiadosti svojho viceprezidenta na Twitteri získala viac ako 100 miliónov dolárov.

A to je v prípade centralizovanej kryptomeny, ako je Tether, čo znamená, že potenciálne obavy sa rozšíria na všetky kryptomeny, a nie len na decentralizované mince. Pre tých druhých sú však prostriedky presadzovania práva na obmedzenie nezákonnej činnosti značne obmedzené – neuveriteľné požehnanie, ale aj desivá vyhliadka.

Stojí to za to?

Ako veľa vecí, aj tu je dobré a zlé.

Ide o to, či pozitíva prevažujú nad negatívami. Prevažuje sila decentralizácie a všetko dobré, čo môže svetu ponúknuť, nad potenciálom zlých aktérov slobodnejšie obchodovať?

Verím, že áno, ale musíme byť opatrní, ako sa k tomu postavíme, pričom nesmieme prehliadať veľmi zlovestné veci, ktoré sa dejú na okraji tohto odvetvia. Presadzovanie práva má, samozrejme, tiež svoju úlohu a vývoj v tomto týždni ukazuje, že to začínajú robiť čoraz viac.

Aby som to uzavrel, decentralizácia je úžasná. Ale nie je to dokonalé – a to treba uznať. Dúfajme, že to dobré bude aj naďalej prevažovať nad zlom. Ale keď budete nabudúce lyrizovať o utopickej budúcnosti postavenej na decentralizovanom rámci, zvážte skutočnosť, že existujú aj straty.